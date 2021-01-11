WhatsApp'ın ardından dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram'ın özellikleri merak ediliyor. Günümüzde sosyal mesafenin hayatımıza girmesiyle en çok ihtiyaç duyulan iletişim biçimlerinden biri görüntülü görüşme, vdeo konferans oldu. Peki, Telegram görüntülü görüşme özelliği var mı? Telegramda görüntülü arama nasıl yapılıyor?

Telegram'ın özellikleri nedir?

Telegram iOS beta sürümüne bakıldığında uygulamanın video görüşme özelliği üzerinde çalıştığı görülüyor. iOS beta sürümünü deneyimleyen kullanıcılar, sesli arama yapabildiği gibi artık görüntülü görüşmeyi de WhatsApp'ta olduğu gibi kolayca yapabiliyor.

Bu özelliği iPhone'larda deneyimlemek için ise önce Ayarlar'a girmeniz ardından da en alt kısımda bulunan Deneysel Özellik anahtarını açıp profil menüsünden Video Araması seçeneğini aktifleştirmeniz gerekiyor.

Bu işlemin ardından test aşamasında olan video arama özelliğini Telegram üzerinden kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdilik Android cihazlara sunulmayan bu özelliğin test aşamasında olduğunu ve yazılımsal hataların bulunabileceğini de hatırlatalım.

Telegram'da görüntülü görüşme nasıl yapılır?

Telegram'da görüntülü aramalar şimdilik pek fazla özellik içermiyor ancak geliştiriciler, grup görüşmeleri desteği de dahil olmak üzere zaman içinde özellik setini genişletmeyi planlıyorlar. Kullanıcı, bire bir arama yapabilir, ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabilir. Ayrıca görüntülü aramadaki resim içinde resim desteği, siz telefonda başka şeyler yaparken arayanların görünür kalmasını sağlar.

Uygulama, görüntülü arama sırasında her iki kullanıcı için ekranda dört emoji gösteriyor. Her ikisi kullanıcıda da aynı dört emojiye varsa, bu durum görüşmenin üçtan uca şifrelendiği anlamına geliyor.