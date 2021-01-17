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Teknoloji Telegram’da beni kim arayabilir?
Teknoloji

Telegram’da beni kim arayabilir?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. WhatsApp kullanıcılara daha önce 8 Şubat olarak duyurduğu verilerin onaylanmasına ilişkin sürenin 15 Mayıs'a ertelendiği kaydedildi. WhatsApp’ın bu skandal kararından sonra kullanıcılar da alternatif arayışlara başladı. Bu uygulamalar arasında Telegram geliyor. Peki Telegram’da beni kim arayabilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 08:37:00 - 2021-01-17 08:39:49
Telegram’da beni kim arayabilir?

WhatsApp geçtiğimiz günlerce gizlilik sözleşmesine dair Facebook ile veri paylaşımında bulunacağını açıklamıştı. WhatsApp, güncellenen "gizlilik ilkesi" ile ilgili yoğun tepki almasının üzerine yeni bir açıklama yaptı.  Daha önce belirtilen 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabının askıya alınmayacağı ya da silinmeyeceği vurgulanarak, "WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri aydınlatmak için daha fazlasını yapacağız." ifadesi kullanıldı. Bu kapsamda, verilen sürenin 15 Mayıs'a ertelendiği kaydedildi. WhatsApp bundan sonra ne yaparsa yapsın, milyonlarca kullanıcı alternatif uygulamayalara yöneldi bile. Bu uygulamaların başında da Telegram geliyor.

Telegram’da beni kim arayabilir? 

Telegram'da kimlerin seni aradığını görmek için yapılması gereken bir takım yol ve yöntemler vardır. Bunun için ilk yapılması gereken 'Aramalar'a dokunun. İnternetteki herhangi birinden yalnızca sizin kullanıcı adınızı bildiği için arama almak istiyorsanız 'herkes'i seçin. Burada önemli bir ayar var. Birbirimizi aradığımızda, çoğu durumda bu doğrudan bir bağlantıdır. Bu, aramanın iki veya daha fazla kullanıcı arasında Telegram sunucularından geçmeden yapıldığı anlamına gelir. Bu çağrı kalitesini artırırken, kullanıcının IP adresini ortaya çıkarır. 'Eşler arası' ayarının gelişmiş güvenliği için 'kişilerim' seçeneğini kullanın. 

Sizi çeşitli içeriğe sahip mesaj panolarına kimler davet edebilir? "Gruplar"a basın. Birinin sizi izniniz olmadan rastgele bir gruba eklemesini istemiyorsanız 'kişilerim' seçeneğini kullanın. 

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