Telegram arkadaş davet etme. WhatsApp'ın veri paylaşımını reddetme seçeneğini sunmuyor oluşu, kullanıcıların güvenlik endişeleri yaşamalarına ve diğer anlık mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmalarına neden oldu. Kullanıcılar Telegram’da yoğun bir şekilde talep etmeye başladı. Telegram'ı olan kişileriniz, rehberinizin üstünde gösterilir. Ayrıca resimleri de vardır. Peki Telegram’da arkadaşlarımı nasıl davet edebilirim?

Telegram’da arkadaşlarımı nasıl davet edebilirim?

iOS: Temel davetiyeler basit SMS mesajlarıdır. Operatörünüz tarafından standart giden SMS olarak ücretlendirilirler (iMessage yoluyla gönderilmedikçe). Doğal olarak, arkadaşlarınızı buraya getirmek için başka seçenekleriniz de var. Onlara başka bir mesajlaşma servisi aracılığıyla bir indirme bağlantısı göndermeyi deneyin: E-posta, Facebook, WhatsApp, gerçek bir telgraf; seçim sizin. Bağlantı bu: https://telegram.org/dl/

Android: Uygulama menüsünü açın (sohbetler listesinde sağa kaydırın) - Arkadaşlarınızı Davet Edin. Ardından davetiye göndermek istediğiniz bir uygulama seçin.

Windows Phone: Kişiler'e git — Arkadaşlarınızı Davet Edin. Ardından davetiye göndermek istediğiniz bir uygulama seçin.

Arkadaşlarınıza kullanıcı adınızla bir t.me bağlantısı verebilirsiniz. Böylece telefon numaranız olmasa bile sizi Telegram'da kolayca bulabilirler.

Telegram’da kime yazabilirim?

Telegram kullanıcıları arkadaşlarına mesaj nasıl yazabileceklerini merak ediyor. Telefon rehberinizde bulunan ve Telegram'ı olan kişilere yazabilirsiniz. İnsanlarla iletişim kurmanın bir başka yolu da Telegram kullanıcı adlarını arama alanına yazmaktır.

Telegram hesabınız için de bir genel kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Diğer kullanıcılar sizi bu kullanıcı adı ile arayabilir ve bulabilir; numaranızı bilmese bile size mesaj gönderebilir.

Telegram’da kullanıcı adları nedir?

Telegram'da herkese açık bir kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Daha sonra diğer kullanıcıların sizi bu kullanıcı adıyla bulması mümkün hale gelir. ‘Genel sonuçlar’ altındaki kişiler aramasında görünürsünüz. Sizi bulan kişilerin numaranızı bilmeseler bile size mesaj gönderebileceklerini lütfen unutmayın. Bu konuda rahat değilseniz, Telegram'da bir kullanıcı adı oluşturmamanızı tavsiye ederiz.

Ayarlar'dan bir kullanıcı adı ayarlayabilir ve sohbet, mesaj ve kullanıcı adlarını aramak için sohbet listesindeki evrensel arama kutusunu kullanabilirsiniz.