Telegram’a kimin geçtiğini nasıl öğrenebilirim? Kim Telegram kullanıyor nasıl anlarım?

WhatsApp'ın kullanıcılarına dayattığı yeni gizlilik sözleşmesini açıkladı. WhatsApp kullanıcıların 8 Şubat 2021’de yürürlüğe girecek yeni koşulları ve gizlilik ilkesini kabul etmemeleri durumunda WhatsApp’ı kullanmaya devam edemeyecekleri açıklandı. WhatsApp'ın bu barbar uygulamasından sonra milyonlarca kullanıcı Telegram başta olmak üzere alternatif uygulamalara göç etmeye başladı. Peki Kim Telegram kullanıyor nasıl anlarım?

Telegram’da olan kişileri nasıl öğrenebilirim?

Telegram'ı olan kişileriniz, rehberinizin üstünde gösterilir. Ayrıca resimleri de vardır.

Telegram’da kime yazabilirim?

Telefon rehberinizde bulunan ve Telegram'ı olan kişilere yazabilirsiniz. İnsanlarla iletişim kurmanın bir başka yolu da Telegram kullanıcı adlarını arama alanına yazmaktır. Telegram hesabınız için de bir genel kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Diğer kullanıcılar sizi bu kullanıcı adı ile arayabilir ve bulabilir; numaranızı bilmese bile size mesaj gönderebilir.Kullanıcı adları hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.