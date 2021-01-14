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Teknoloji Telegram’a kimin geçtiğini nasıl öğrenebilirim? Kim Telegram kullanıyor nasıl anlarım?
Teknoloji

Telegram’a kimin geçtiğini nasıl öğrenebilirim? Kim Telegram kullanıyor nasıl anlarım?

Telegram arkadaş görme nasıl yapılır? Telegram’da olan kişilerimi nasıl bilebilirim? WhatsApp, milyonlarca kullanıcısının gizli bilgilerine göz diktiğini açıkladığı yeni gizlilik sözleşmesi ile duyurdu. WhatsApp kullanıcıları mahrem bilgilerine erişme isteğine sert tepki göstererek, WhatsApp uygulamasını silmeye başladı. WhatsApp’tan çıkanlar Telegram uygulamasına akın ediyor. Peki Telegram’a kimin geçtiğini nasıl öğrenebilirim? Kim Telegram kullanıyor nasıl anlarım?

Yeniakit Publisher
2021-01-14 12:48:00 - 2021-01-14 12:48:59
Telegram’a kimin geçtiğini nasıl öğrenebilirim? Kim Telegram kullanıyor nasıl anlarım?

WhatsApp'ın kullanıcılarına dayattığı yeni gizlilik sözleşmesini açıkladı. WhatsApp kullanıcıların 8 Şubat 2021’de yürürlüğe girecek yeni koşulları ve gizlilik ilkesini kabul etmemeleri durumunda WhatsApp’ı kullanmaya devam edemeyecekleri açıklandı. WhatsApp'ın bu barbar uygulamasından sonra milyonlarca kullanıcı Telegram başta olmak üzere alternatif uygulamalara göç etmeye başladı. Peki Kim Telegram kullanıyor nasıl anlarım?

Telegram’da olan kişileri nasıl öğrenebilirim?

Telegram'ı olan kişileriniz, rehberinizin üstünde gösterilir. Ayrıca resimleri de vardır.

Telegram’da kime yazabilirim?

Telefon rehberinizde bulunan ve Telegram'ı olan kişilere yazabilirsiniz. İnsanlarla iletişim kurmanın bir başka yolu da Telegram kullanıcı adlarını arama alanına yazmaktır. Telegram hesabınız için de bir genel kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Diğer kullanıcılar sizi bu kullanıcı adı ile arayabilir ve bulabilir; numaranızı bilmese bile size mesaj gönderebilir.Kullanıcı adları hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

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