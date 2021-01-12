WhatsApp’ın tahtını sallamaya ad platformların başında Telegram geliyor. Sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulaması Telegram 2013’ün Ağustos ayında kuruldu. Telegram’ın hem masaüstü hem mobil sistemleri mevcut. Ayrıca telefon numarası ile kayıt olunmasına rağmen telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabiliyor. Telegram’da bildirim kapatma nasıl olur? Telegram'a katılım bildirimleri nasıl kapatılır?

Telegram'a katılım bildirimleri telefonda nasıl kapatılır?

Mobil cihazınızdan Telegram’a giriş yapın. 'Ayarlar' butonuna tıklayın. Ayarlar butonunda karşınıza çıkacak 'Bildirimler ve Sesler' seçeneğine tıklayın. 'Kişi Telegram’a katıldı' seçeneği en alt kısımda yer alıyor. Bu seçeneğin yanında bulunan butonu pasif hale getirin.

Telegram'a katılım bildirimleri bilgisayarda nasıl kapatılır?

Telegram uygulamasına bilgisayarınızdan giriş yapın. Uygulamada sol üst köşede yer alan 'Üç Çizgi' butonuna basın. 'Ayarlar' bölümüne tıklayın. 'Bildirimler' seçeneğine girin. Ekranı aşağı kaydırdığınızda karşınıza 'Etkinlikler' başlığı altında çıkacak 'Kişi Telegram’a katıldı' seçeneğinin başındaki kutuya tıklayın.

Web sayfasından Telegram bildirim kapatma

Telegram Web hesabınıza giriş yapın. Sol kısımda bulunan 'Üç çizgi' butonunu seçin. 'Desktop Notifications' seçeneğinin yanındaki butonu kapalı hale getirin. Bu adımları yaptığınızda '… kişi Telegram’a katıldı.' bildirimlerini artık almayacaksınız. Bildirimleri tekrar aktif hale getirmek için de aynı yolları takip etmeniz yeterli olacak.