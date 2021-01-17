WhatsApp, kullanım şartları ve gizlilik politikasını 8 Şubat günü değiştireceğini duyurdu. WhatsApp’ın bu skandal kararına Türkiye’den de çok büyük tepkiler gelmesi üzerine, WhatsApp Türkiye’deki kullanıcılarına özel açıklamalarda bulundu. WhatsApp’ın birbiri üzerine yaptığı açıklamalar bile kullanıcıların WhatsApp’ı terk etmesine engel olamayınca WhatsApp, gizlilik politikasından geri adım attı. WhatsApp, veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesi değişikliğini 15 Mart’a ertelediğini duyurdu.

WhatsApp ne kadar geri adım atarsan atsın, kulanıcıların yeni tercihi daha çok Telegram’dan yana olmakta. Peki Telegram ne kadar güvenli? Telegram uçtan uca şifreleme yapıyor mu?

Telegram nedir?

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Çok hızlı, basit ve ücretsizdir. Telegram’ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz.

Telegram uçtan uca şifreleme yapıyor mu?

Telegram ile her türlü mesajı, fotoğrafı, videoyu ve dosyayı (belge, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefondaki kişilerinize yazabilir ve kişileri kullanıcı adları ile bulabilirsiniz. Sonuç olarak, Telegram SMS ve e-postanın birleşimi gibidir ve tüm kişisel veya iş mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Buna ek olarak, uçtan uca şifreli sesli aramaları da destekliyoruz. Gizlilik istiyorsanız, cihazınıza özgü Gizli Sohbetlerimizi kendi kendini yok eden mesajlar, fotoğraflar ve videolar ile deneyin ve uygulamanızı ek bir parola ile kilitleyin.

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