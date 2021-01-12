Telegram mesajlaşma nasıl kurulur? Telegram mesajlaşma başlatma nasıl yapılır?

Whatsapp gizlilik sözleşmesi ile Facebook ve anlaşmalı olduğu şirketlerle bilgileri paylaşacak olması nedeniyle Whatsapp kullanıcıları alternatif arayışa başladı. WhatsApp uygulamasını telefonlarından silen kullanıcılar Bip ve Telegram başta olmak üzere ücretsiz mesajlaşma platformlarına geçiş yapmakta. Peki Telegram kullananlar Telegram’da mesajlaşmaya nasıl başlar?

Telegrama arkadaş davet etme nasıl yapılır?

Telegram arkadaş davet nasıl edilir? Temel davetiyeler basit SMS mesajlarıdır. Operatörünüz tarafından standart giden SMS olarak ücretlendirilirler (iMessage yoluyla gönderilmedikçe). Doğal olarak, arkadaşlarınızı buraya getirmek için başka seçenekleriniz de var. Onlara başka bir mesajlaşma servisi aracılığıyla bir indirme bağlantısı göndermeyi deneyin: E-posta, Facebook, WhatsApp, gerçek bir telgraf; seçim sizin. Bağlantı bu: https://telegram.org/dl/

Android: Uygulama menüsünü açın (sohbetler listesinde sağa kaydırın) - Arkadaşlarınızı Davet Edin. Ardından davetiye göndermek istediğiniz bir uygulama seçin.

Windows Phone: Kişiler'e git. Arkadaşlarınızı Davet Edin. Ardından davetiye göndermek istediğiniz bir uygulama seçin.

Arkadaşlarınıza kullanıcı adınızla bir t.me bağlantısı verebilirsiniz. Böylece telefon numaranız olmasa bile sizi Telegram'da kolayca bulabilirler.

Telegram’da arkadaş olmayanlara mesaj gönderebilir miyim?

Kişilerimde olmayanlara mesaj gönderemiyorum. Kullanıcılar bir Telegram hesabından istenmeyen mesajları bildirdiğinde, bir sınır uygularız: Bildirilen hesaplar yalnızca rehberinde kişi olarak numarası kaydedilen kişilere mesaj gönderebilir. Bu, tanımadığınız kişilerle rasgele iletişim kurup onlara rahatsız edici mesajlar gönderirseniz, gelecekte bunu yapma yeteneğinizi kaybedebileceğiniz anlamına gelir.

Gizli Sohbet mesajlarım nereye gitti?

Gizli Sohbetler, oluşturuldukları iki aygıt arasında kurulur. Bu, tüm bu mesajların bulutta bulunmadığı ve diğer cihazlardan erişilemeyeceği anlamına gelir. Dahası, Gizli Sohbetler de cihazdaki mevcut oturumunuza bağlıdır. Oturumu kapatıp tekrar oturum açarsanız, tüm Gizli Sohbetlerinizi kaybedersiniz.