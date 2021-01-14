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Teknoloji Telegram kullanmak için telefon numarasına gerek var mı?
Teknoloji

Telegram kullanmak için telefon numarasına gerek var mı?

Telegram telefon numara görünüyor mu? telegram telefon numarası girmeden konuşma oluyor mu? WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesini güncelleyerek kullanıcıların mahrem bilgilerine sahip olma isteği vatandaşları çileden çıkardı. WhatsApp’ın çifte standart uygulamasına tepki gösteren kullanıcılar Telegram gibi alternatif uygulamalara yöneldi. Telegram kullanmak isteyenler Telegram girişi telefon numarası ile mi yapılıyor? Telegram kullanmak için telefon numarasına gerek var mı? sorularını merak etmekte.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 11:42:00 -
Telegram kullanmak için telefon numarasına gerek var mı?

Telegram hesabı telefon numaradan nasıl açılır? Tegram’da görüşme yaparken telefon numarası kullanmak zorunda değilsiniz. Telegram uygulamasının en güzel yanlarından birisi de hiç şüphesiz anonim kalabilmeniz. Yani telefon numaranızı karşı tarafa vermeden onunla konuşabilirsiniz. Böyle bir özellik ne yazık ki WhatsApp uygulamasında bulunmuyordu. Telegram için büyük bir artı olduğunu söyleyebiliriz.

Telegram’da telefon numaramı kimler görebilir?

Telegram'da, telefon numaranızı görünür hale getirmeden özel sohbetlere ve gruplara mesaj gönderebilirsiniz. Varsayılan olarak, numaranız yalnızca rehberinize kişi olarak eklediğiniz kişiler tarafından görülebilir. Bunu ayrıca Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Telefon Numarası bölümünden değiştirebilirsiniz. Kişilerin numaranızı zaten bilip rehberlerine kaydetmeleri durumunda her zaman göreceklerini unutmayın.

Telegram hesabı telefon numaradan nasıl açılır?

Her telefon numarası, Telegram'da ayrı bir hesaptır. Birden çok telefon numarası kullanıyorsanız birkaç seçeneğiniz vardır: Eski numarayı artık kullanmıyorsanız (örneğin, yeni bir ülkeye taşındınız veya numaranızı temelli değiştirdiniz), Ayarlar'a gidin ve Telegram hesabınıza bağlı numarayı yeni numarayla değiştirin. Önemli: Bağlı telefon numaranıza erişiminiz olduğundan emin olun, aksi takdirde hesabınıza erişiminizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Yeni numarayı sınırlı bir süre için kullanacaksanız (örneğin, seyahatte veya tatildeyseniz), hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Her iki numarayı da kullanmaya devam etmek istiyorsanız (örneğin, bir iş telefonunuz ve kişisel telefonunuz var), Telegram numaranız olarak birini seçin. Örneğin, iş ve kişisel sohbetleri ayrı tutmak istiyorsanız, ikinci numaraya da başka bir Telegram hesabı oluşturabilirsiniz. Bir Telegram uygulamasında aynı anda 3 farklı hesapla oturum açmak mümkündür.

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