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Teknoloji Telegram kanalı nasıl açılır? Telegram hesabı oluşturma
Teknoloji

Telegram kanalı nasıl açılır? Telegram hesabı oluşturma

Telegram hesabı nasıl açılır? Telegram’a nasıl girilir? Telegram kanalı oluşturma nasıl yapılır? soruları WhatsApp’ın gizli sözleşmesi dayatmasından sonra Telegram’a yoğun akın söz konusu. Telegram'a küresel çapta ilgi haline geldiğini ifade eden Telegram'ın kurucusu Pavel Durov,, "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyor olabiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram kanallarını açtılar" ifadelerini kullandı. İşte Telegram’a geçmek isteyenlere kılavuz olması açısından Telegram hesabı oluşturma yol ve yöntemleri.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 15:32:00 - 2021-01-14 15:43:22
Telegram kanalı nasıl açılır? Telegram hesabı oluşturma

Telegram, hızlı ve güvenilir mesajlaşmalar ve aramalar yapmak isteyen herkes içindir. Telegram’ı akıllı telefonlarda, tabletlerde ve hatta bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. Telegram’ın web sürümünü de kullanabilir veya Windows, macOS ve Linux için masaüstü uygulamalarımızdan birini yükleyebilirsiniz. Telegram’da istediğiniz kadar cihazdan aynı anda oturum açabilirsiniz. Her yerde oturum açmak için sadece ana cep telefonu numaranızı kullananın.

Telegram nasıl kullanılır?

Telegram o kadar basit ki nasıl kullanacağınızı zaten biliyorsunuz. Telegram mesajları, yoğun şekilde şifrelenir ve kendini yok edebilir. Telegram, sohbetlerinize birden fazla cihazdan erişmenizi sağlar.

Telegram hesap açma

Telegram hesap açmak için, uygulamayı cep telefonunuza yükleyiniz, ardından hesap açma işlemlerine başlayınız. Telegram hesabı açarken sırasıyla aşağıdaki işlemleri uygulayınız. Telegram hesabı açmak için ilk yapmanız gereken “Start Messaging” butonuna basarak hesap açma işlemini başlatmanız gerekiyor, bu aşamayı hallettikte sonra ekrna çıkan yönledirme sayesinde diğer işlemleri yapabilirsiniz.

Telegram hesabı açarken, uygulamanın yüklü olduğu cep telefon numarasını girmeniz istenecektir. Telegram cep telefonuna doğrulama kodu geleceği için numaranızı yazarken dikkatli olmanız gerekiyor. Telegram hesabınızı açarken bu adımı cep telefonunuzu yazarak geçiniz. Cep telefonu numarasına tek kullanımlı bir kod telefonunuza gönderilmiş olacaktır. Telegram tarafından, telefonunuzun mesajlar bölümüne girerek bu kodu alınız ve ekranda kod yazan yere doğru bir şekilde yazmanız yeterli olacak. İstenen izinlere onay verdikten sonra Telegram hesabı açılmış olunur.

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