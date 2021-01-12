Telegram hesabı nasıl silinir?

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Çok hızlı, basit ve ücretsizdir. Telegram, WhatsApp’ın aksine kesintisiz eşitmeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Telegram, çoklu veri merkezi altyapımız ve şifrelememiz sayesinde çok daha hızlı ve güvenlidir. Ancak Telegram hesabını kullanmak istemeyenler Telegram hesabı silme nasıl olur? sorusunu sormakta.

Telegram hesabımı nasıl silerim?

Hesabınızı silmek isterseniz, bunu devre dışı bırakma sayfasından yapabilirsiniz. Hesabınızı silmek, tüm mesajlarınızı ve kişilerinizi kalıcı olarak kaldırır. Oluşturduğunuz tüm gruplar ve kanallar sahipsiz kalır ve bir oluşturucu olmadan bırakılır, ancak yöneticiler haklarını korur.

Bu işlem, Telegram hesabınız aracılığıyla onaylanmalıdır ve geri alınamaz. Bu işlem için mobil olmayan bir tarayıcı kullanmanızı öneririz. Kodu SMS ile değil, Telegram aracılığıyla alacağınızı unutmayın.

Telegram hesabımı silersem ne olur?

Yukarıda da belirtildiği gibi, tüm verileriniz sistemimizden silinir: Hesabınızla ilişkili tüm mesajlar, gruplar ve kişiler silinir. Bununla birlikte, kişileriniz oluşturduğunuz gruplarda sohbet etmeye devam eder ve onlara gönderdiğiniz mesajların kopyalarına sahip olmaya devam ederler. Bu nedenle, iz bırakmadan kaybolabilecek mesajlar göndermek istiyorsanız, bunun yerine kendini yok etme zamanlayıcımızı kullanmayı deneyin.

Telegram hesabının sonlandırılması geri alınamaz. Yeniden kaydolursanız, yeni bir kullanıcı olarak görünür ve geçmişinizi, kişilerinizi veya gruplarınızı geri almazsınız. Telefon numaranıza rehberinde sahip kişilere bilgi verilecektir. Yeni kullanıcı mesaj listesinde ayrı bir sohbet olarak görüntülenir ve bu yeni kullanıcıyla olan sohbet geçmişi boş olacaktır.

Telegram hesabın kendini yok etmesi nasıl çalışır?

Telegram ticari bir kuruluş değildir ve depolama alanımıza çok değer veririz. Telegram'ı kullanmayı bırakır ve en az altı ay çevrimiçi olmazsanız, hesabınız Telegram bulutunda depoladığınız tüm mesajlar, medya dosyaları, kişiler ve diğer tüm verilerle birlikte silinir. Ayarlar'dan etkin olmayan hesabınızın kendini yok edeceği tam süreyi değiştirebilirsiniz.