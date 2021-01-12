Telegram hesabı nasıl açılır? Telegram kullanıcı adı nasıl alınır?

Telegram, hızlı ve güvenilir mesajlaşmalar ve aramalar yapmak isteyen herkes tarafından kullanılabilmekte. Telegram’da görüşme nasıl yapılır? Telefon numarası ile kayıt olunmasına rağmen telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılır. Telegram kullanıcısı verilerin gizlendiğinden emin olmak istiyor. Peki Telegram kullanıcısının bilgilerini başkasıyla paylaşıyor mu? Telegram'ın bulut desteği ve önbellek yönetimi seçenekleriyle Telegram, telefonunuzda neredeyse sıfır yer kaplar. Ekstra gizlilik arayanlar gelişmiş ayarlarımıza ve oldukça devrimci politikamıza göz atmalıdır. Gizlilik istiyorsanız, cihazınıza özgü Gizli Sohbetlerimizi kendi kendini yok eden mesajlar, fotoğraflar ve videolar ile deneyin ve uygulamanızı ek bir parola ile kilitleyin. Peki kullanıcı Telegramı nasıl kullanacak? Telegram girişi nasıl yapılır?

Telegram kullanıcı adları nedir? Telegram kullanıcı adı nasıl alınır?

Telegram'da herkese açık bir kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Daha sonra diğer kullanıcıların sizi bu kullanıcı adıyla bulması mümkün hale gelir. ‘Genel sonuçlar’ altındaki kişiler aramasında görünürsünüz. Sizi bulan kişilerin numaranızı bilmeseler bile size mesaj gönderebileceklerini lütfen unutmayın. Bu konuda rahat değilseniz, Telegram'da bir kullanıcı adı oluşturmamanızı tavsiye ederiz.

Ayarlar'dan bir kullanıcı adı ayarlayabilir ve sohbet, mesaj ve kullanıcı adlarını aramak için sohbet listesindeki evrensel arama kutusunu kullanabilirsiniz.

Telegram t.me nasıl çalışır?

Bir kullanıcı adı belirledikten sonra, kişilere bir t.me/kullanıcıadı bağlantısı verebilirsiniz. Bu bağlantıyı telefonda açmak, Telegram uygulamasını otomatik olarak başlatacak ve sizinle bir sohbet açacaktır. Kullanıcı adı bağlantılarını arkadaşlarınızla paylaşabilir, kartvizite yazabilir veya web sitenize koyabilirsiniz. Bu şekilde insanlar telefon numaranızı bilmeden Telegram'da sizinle iletişim kurabilirler.

Telegramda kullanıcı adı olarak ne kullanabilirim?

a-z, 0-9 ve alt çizgi kullanabilirsiniz. Kullanıcı adları büyük/küçük harf duyarlı değildir, ancak Telegram büyük harf tercihlerinizi saklar (örn. Telegram ve TeleGram aynı kullanıcıdır). Kullanıcı adı en az beş karakter uzunluğunda olmalıdır.

Telegram’da kullanıcı adı zorunlu mu?

Almak zorunda değilsiniz. Telegram kullanıcı adlarının herkese açık olduğunu ve Telegram'da bir kullanıcı adı seçmenin, kişilerin genel aramadan sizi bulmasını ve numaranız olmasa bile size mesaj göndermesini mümkün kıldığını unutmayın. Bu konuda rahat değilseniz, bir kullanıcı adı oluşturmamanızı tavsiye ederiz.

Telegram kullanıcı adımı nasıl silerim?

Telegram kullanıcı adını silmek için bazı adımların izlenmesi gerekir. Ayarlar'a gidin ve kullanıcı adını boş bırakarak kaydedin. Bu, kullanıcı adınızı kaldırır; insanlar artık arama yoluyla sizi bulamaz. Bu, varolan sohbetleri etkilemez.