Whatsapp’ın aldığı çifte standart olarak kabul edilen gizlilik politikasındaki değişikliğe dair tepkiler sürerken beraberinde birçok soru işareti doğdu. Bu sorulardan biri de Telegram hesabı başkasının eline geçerse ne yapmalıyım? İşte detaylar.

Telegram kullanıcı adım alınırsa ne yapabilirim?

Telegram kullanıcı adları ilk gelen alır mantığıyla dağıtılır. Belirli kullanıcı adlarının bazılarımız için çevrimiçi kimliğin bir parçası olduğunu biliyoruz. İstediğiniz kullanıcı adı önceden alınmışsa, bu hizmetlerden en az ikisinde aynı kullanıcı adına sahip olmanız şartıyla, hesabınız veya kanalınız için edinmenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız: Facebook, Twitter, Instagram. Bir hesabın birden fazla bot ve kanal kullanıcı adı kaydedebilmesi nedeniyle, kullanılmayan botlara ve kanallara atanan kullanıcı adlarının yanı sıra açıkça işgal edilmiş kullanıcı adlarını geri çağırma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bir kullanıcı adı istemek için @Username_bot ile iletişime geçin. Peki ya biri ben gibi davranıyorsa? Bir dolandırıcı siz gibi davranıyorsa, lütfen @NoToScam ile iletişime geçin.

Telegram hesabı başkasının eline geçerse ne yapmalıyım?

Sohbet ederken veya başkalarını ararken bir VPN bağlantısı kullanın. Fazladan bir güvenlik katmanı iletişiminizi daha iyi koruyacaktır. 'Ayarlar-Gizlilik ve Güvenlik' içinde bulunan 'Etkin Oturumlar' seçeneğini düzenli olarak gözden geçirin. Bu özellik, Telegram hesabınızın başka bir cihazda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini öğrenmenize yardımcı olur. Bilinmeyen veya şüpheli bir oturuma rastlarsanız bu oturumları sonlandırın ve iki adımlı doğrulama şifrenizi değiştirin. Gizliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için Telegram'a kaydolurken gerçek cep telefonu hattınız yerine sanal bir numara kullanın. Bu tek kullanımlık bir sanal numara olmasın, aksi takdirde birileri yine de hesabınızı ele geçirebilir. Bilgilerinizin sizin açınızdan güvenli bir noktaya kadar özel olduğundan emin olun.