Telegram, görüntülü grup konuşması özelliğini bu yıl içerisinde hizmete sokacağını duyurdu. Şirket bununla birlikte, 2 yıl içerisinde aktif kullanıcı sayısını tekrardan ikiye katlamayı hedeflediğini de açıkladı. Peki, Telegram grup araması nasıl yapılır?

Telegram grup araması nasıl yapılır?

Telegram uygulamasında görüntülü arama için öncelikle arayacağınız kişinin üzerine dokunuyorsunuz ve sağ üstte okla gösterdiğimiz simgeye geliyorsunuz.

Buraya dokunduğunuzda karşınıza ‘görüntülü arama’ seçeneği gelecektir. Böylece görüntülü arama gerçekleştirebiliyorsunuz.

Görüntülü aramalarınızda altta gördüğünüz ‘kamera’ ve ‘mikrofon’ simgelerine dokunarak benim gibi görüntüyü ve sesi kapatabilirsiniz. Aramayı sonlandırmak için de ‘aramayı bitir’ yazısına dokunuyorsunuz. Konuşmanızı hoparlöre almak isterseniz de solda gördüğünüz ‘hoparlör’ ifadesine geliyorsunuz.

Arama yaptığınız kişinin isminin üstünde bazı ifadeler göreceksiniz. Eğer karşı tarafta da ifadeler aynıysa Telegram, görüntülü aramanızın yüzde yüz güvenli olduğunu bildiriyor.

Görüntülü arama esnasında başka birine mesaj yazmanız gerektiğinde veya telefonunuzla bir işlem yapmanız gerektiği takdirde konuşmayı tamamen kapatmanıza gerek yok. Cihazınızda görüşmeyi sonlandırmadan geri gidiyorsunuz ve uygulamaya döndüğünüzde fotoğrafta gördüğünüz gibi ‘aramaya dön’ yazısını göreceksiniz. Buraya dokunarak tekrar görüntülü aramanıza dönüyorsunuz.

Telegram uygulamasında görüntülü konuşma şimdilik bir kişiyle yapılabiliyor. Telegram’da kurulan grup ve kanallarda görüntülü arama özelliği bulunmuyor. Gruplarda yalnızca ses kaydı, video kaydı gönderebiliyor, dosya, konum, anket, müzik ve galerinizden fotoğraf paylaşma işlemlerini yapabiliyorsunuz.