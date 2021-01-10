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Teknoloji Telegram görüntülü konuşma Telegram nasıl kullanılır? Telegram mesajlaşma nasıl olur?
Teknoloji

Telegram görüntülü konuşma Telegram nasıl kullanılır? Telegram mesajlaşma nasıl olur?

Telegram görüntülü arama ile Telegram mesajlaşma nasıl yapılır? soruları özellikle de WhatsApp’ın kullancılarına zorunlu güncelleme ve gizlilik ilkesini dayatması sonrası merak edilmekte. WhatsApp’a tepki olarak çoğu kullanıcı alternatif uygulamalara odaklandı. Bu uygulamalardan biri de Telegram. WhatsApp'da olduğu gibi masaüstü sürümü de bulunuyor. Telegram masaüstü sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. Peki Telegram nasıl kullanılır? Telegram mesajlaşma nasıl olur? İşte Telegram kullanma kılavuzuna ilişkin detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 10:22:00 - 2021-01-10 10:23:41
Telegram görüntülü konuşma Telegram nasıl kullanılır? Telegram mesajlaşma nasıl olur?

ABD'li teknoloji devi Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, kullanıcılarına güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini içeren bir bildirim yolladı. WhatsApp gizlilik ilkesini kabul etmeyen kullanıcılara engel uyulanacağı açıklandı. WhatsApp’ın bu dayatması sonrası vatandaşlar da WhatsApp’a alternatif uygulamalara yöneldi. Bu uygulamaların başında Bip ve Telegram gelmekte.

Telegram nedir?

Telegram ile her türlü mesajı, fotoğrafı, videoyu ve dosyayı (belge, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefondaki kişilerinize yazabilir ve kişileri kullanıcı adları ile bulabilirsiniz. Sonuç olarak, Telegram SMS ve e-postanın birleşimi gibidir ve tüm kişisel veya iş mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Buna ek olarak, uçtan uca şifreli sesli aramaları da destekler.

Telegram nasıl kullanılır?

Telefon rehberinizde bulunan ve Telegram'ı olan kişilere yazabilirsiniz. İnsanlarla iletişim kurmanın bir başka yolu da Telegram kullanıcı adlarını arama alanına yazmaktır. Telegram hesabınız için de bir genel kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Diğer kullanıcılar sizi bu kullanıcı adı ile arayabilir ve bulabilir; numaranızı bilmese bile size mesaj gönderebilir.Kullanıcı adları hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz. Telegram’da olan kişilerimi nasıl bilebilirim? Telegram'ı olan kişileriniz, rehberinizin üstünde gösterilir. Ayrıca resimleri de vardır.

Telegramda arkadaşlarımı nasıl davet edebilirim?

Telegram istediğiniz kadar çok cihazda çalışabileceğinden, mesajlar için 'cihaza teslim edildi' durumumuz yok.

 

Telegram nasıl indirilir?

Telegram'ı indirin ve uygulamayı açın.Güncel cep telefonu numaranızı yazın.Telefonunuza gelen onay kodunu çıkan ekrana yazın.Adınızı, soyadınızı yazın ve bir profil resmi ekleyin.Menü butonuna basarak yeni grup, yeni kanal oluşturabilir ya da arama yapabilirsiniz.Telegram'ı bilgisayarınızda ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınıza App Store ve Google Play üzerinden indirerek kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın tıpkı WhatsApp'da olduğu gibi masaüstü sürümü de bulunuyor. Telegram masaüstü sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Telegram uygulamasını indirmek için tıklayın

Telegram’ın WhatsApp’tan farkı nedir?

Telegram, WhatsApp’ın aksine kesintisiz eşitmeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır.

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