Telegram görüntülü arama nasıl yapılır? Telegram görüntülü konuşma telefondan bilgisayardan nasıl olur?

Telegram ile arama yapabilir miyim? Telegram’da sesli arama yapılabilmekte. Sesli aramalar şu anda dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Telegram sesli aramalar tüm dünyada mobil ve masaüstü uygulamalarımızda kullanılabilir.

Telegram görüntülü aramalar yap!

2020 yüz yüze iletişim ihtiyacının altını bir kez daha çizdi ve görüntülü aramaların alfa sürümü artık Android ve iOS'ta kullanılabilir durumda. Kişinizin profil sayfasından görüntülü arama başlatabilir ve sesli arama sırasında istediğiniz zaman görüntüyü açabilir veya kapatabilirsiniz. Telegram'daki diğer tüm video içerikleri gibi, görüntülü aramalar da resim içinde resim modunu destekler, bu da göz temasını korurken sohbetlerin ve çoklu görevlerin arasında gezinmenizi sağlar.

Telegram görüntülü konuşma nasıl yapılır?

Telegram'da görüntülü aramayı etkinleştirmek için, Ayarlar menüsü altından "Deneysel Özellik" seçeneğinin açılması gerekiyor. Bundan sonra profil menüsünde "Görüntülü Arama" butonu görünür hale geliyor. Yalnız görüntülü konuşma için karşı tarafın da aynı adımları izleyerek özelliği açması gerekiyor.

Telegram’da bir grubu nasıl oluşturabilirim?

iOS: Yeni bir mesaj başlatın (Sohbetler'deki sağ üst köşedeki simgeye dokunun) > ‘Yeni Grup’.

Android: Sohbetler listesindeki dairesel kalem simgesine dokunun > ‘Yeni Grup’.

Telegram Desktop: Sol üst köşedeki menü düğmesine tıklayın > ‘Yeni Grup’.

Telegram gizli sohbet nasıl başlatırım?

İletişim kurmak istediğiniz kullanıcının profilini açın. Önce “üç nokta (…)” bölümüne ardından Gizli Sohbet Başlat'a dokunun. Telegram gizli sohbetlerinin cihaza özel olduğunu unutmayın. Cihazlarınızın birinden bir arkadaşınızla gizli bir sohbet başlatırsanız, bu sohbet yalnızca o cihazda kullanılabilir. Oturumunuzu kapatırsanız, tüm gizli sohbetlerinizi kaybedersiniz. Aynı kişiyle istediğiniz sayıda farklı gizli sohbet oluşturabilirsiniz.