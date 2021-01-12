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Teknoloji Telegram da numara görünüyor mu?
Teknoloji

Telegram da numara görünüyor mu?

Telegram'ı nasıl kullanırım? WhatsApp’ın kullanıcılarına dayattığı gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşım zorbalığı sonrası milyonlarca kullanıcı Telegram başta olmak üzere Bip, Signal gibi uygulamalara göç etmekte. Telegram kullanmak isteyenler, ‘Telegram da numara görünüyor mu? Telegrama katıldı bildirimi kimlere gider, Telegramda katıldığım grupları kimler görebilir, Telegram nasıl kullanılır, Telegram son görülme yakınlarda ne demek, Telegram kişi silme nasıl olur?’ gibi sorularını sormakta. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 09:40:00 -
Telegram da numara görünüyor mu?

Telegram’ı akıllı telefonlarda, tabletlerde ve hatta bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. Telegram’da istediğiniz kadar cihazdan aynı anda oturum açabilirsiniz. Her yerde oturum açmak için sadece ana cep telefonu numaranızı kullananın.

Telegram’da mesaj nasıl yazılır?

Telegram’da mesaj nasıl gönderilir? Telefon rehberinizde bulunan ve Telegram'ı olan kişilere yazabilirsiniz. İnsanlarla iletişim kurmanın bir başka yolu da Telegram kullanıcı adlarını arama alanına yazmaktır. Telegram hesabınız için de bir genel kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Diğer kullanıcılar sizi bu kullanıcı adı ile arayabilir ve bulabilir; numaranızı bilmese bile size mesaj gönderebilir.Kullanıcı adları hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Telegram kullanıcı adı nedir, nasıl oluşturulur?

Telegram’da kullanıcı adı oluşturma. Bir kullanıcı adı belirledikten sonra, kişilere bir t.me/kullanıcıadı bağlantısı verebilirsiniz. Bu bağlantıyı telefonda açmak, Telegram uygulamasını otomatik olarak başlatacak ve sizinle bir sohbet açacaktır. Kullanıcı adı bağlantılarını arkadaşlarınızla paylaşabilir, kartvizite yazabilir veya web sitenize koyabilirsiniz. Bu şekilde insanlar telefon numaranızı bilmeden Telegram'da sizinle iletişim kurabilirler.

Telegram da numara görünüyor mu?

Birisi beni kullanıcı adı, mesajlar ile bulursa ve ben cevap verirsem numaramı bilecek mi? Hayır. Taraflardan hiçbiri başka bir tarafın telefon numarasını görmez (gizlilik ayarlarınız buna izin vermediği sürece). Bu, bir Telegram grubunda tanıştığınız bir kişiye mesaj gönderdiğiniz duruma benzer.

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