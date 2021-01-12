Telegram’ı akıllı telefonlarda, tabletlerde ve hatta bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. Telegram’da istediğiniz kadar cihazdan aynı anda oturum açabilirsiniz. Her yerde oturum açmak için sadece ana cep telefonu numaranızı kullananın.

Telegram’da mesaj nasıl yazılır?

Telegram’da mesaj nasıl gönderilir? Telefon rehberinizde bulunan ve Telegram'ı olan kişilere yazabilirsiniz. İnsanlarla iletişim kurmanın bir başka yolu da Telegram kullanıcı adlarını arama alanına yazmaktır. Telegram hesabınız için de bir genel kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Diğer kullanıcılar sizi bu kullanıcı adı ile arayabilir ve bulabilir; numaranızı bilmese bile size mesaj gönderebilir.Kullanıcı adları hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Telegram kullanıcı adı nedir, nasıl oluşturulur?

Telegram’da kullanıcı adı oluşturma. Bir kullanıcı adı belirledikten sonra, kişilere bir t.me/kullanıcıadı bağlantısı verebilirsiniz. Bu bağlantıyı telefonda açmak, Telegram uygulamasını otomatik olarak başlatacak ve sizinle bir sohbet açacaktır. Kullanıcı adı bağlantılarını arkadaşlarınızla paylaşabilir, kartvizite yazabilir veya web sitenize koyabilirsiniz. Bu şekilde insanlar telefon numaranızı bilmeden Telegram'da sizinle iletişim kurabilirler.

Telegram da numara görünüyor mu?

Birisi beni kullanıcı adı, mesajlar ile bulursa ve ben cevap verirsem numaramı bilecek mi? Hayır. Taraflardan hiçbiri başka bir tarafın telefon numarasını görmez (gizlilik ayarlarınız buna izin vermediği sürece). Bu, bir Telegram grubunda tanıştığınız bir kişiye mesaj gönderdiğiniz duruma benzer.