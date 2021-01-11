Telegram bilgisayardan görüntülü arama nasıl yapılır? Telegram Web görüntülü arama

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararının ardından uygulama mağazalarında farklı mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı. WhatsApp’a alternatif sosyal medya uygulaması arasında Telegram gelmekte. Peki Telegram bilgisayardan görüntülü arama nasıl yapılır? İşte detaylar.

Telegram Web görüntülü arama nasıl yapılır?

WhatsApp’da olduğu gibi Telegram uygulamasını da diğer cihazlarınızdan kullanabiliyorsunuz. Örneğin; bilgisayarınızdan Telegram Web’e girmek için önce telefon numaranızı yazıyor ve ‘next’ yazısına tıklıyorsunuz. Daha sonra telefonunuza kod gönderilmesini onaylıyor ve gelen kodu Telegram Web ekranına giriyorsunuz. Ardından Telegram Web’i kullanmaya başlayabilirsiniz. Telegram Web’de görüntülü arama yapamıyorsunuz. Yalnızca telefonunuzda kullandığınız Telegram uygulaması aracılığıyla görüntülü arama gerçekleştirebiliyorsunuz.

Telegram görüntülü arama nasıl yapılır?

Telegram uygulamasında görüntülü arama için öncelikle arayacağınız kişinin üzerine dokunuyorsunuz ve sağ üstte okla gösterdiğimiz simgeye geliyorsunuz. Buraya dokunduğunuzda karşınıza ‘görüntülü arama’ seçeneği gelecektir. Böylece görüntülü arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Görüntülü aramalarınızda altta gördüğünüz ‘kamera’ ve ‘mikrofon’ simgelerine dokunarak benim gibi görüntüyü ve sesi kapatabilirsiniz. Aramayı sonlandırmak için de ‘aramayı bitir’ yazısına dokunuyorsunuz. Konuşmanızı hoparlöre almak isterseniz de solda gördüğünüz ‘hoparlör’ ifadesine geliyorsunuz. Arama yaptığınız kişinin isminin üstünde bazı ifadeler göreceksiniz. Eğer karşı tarafta da ifadeler aynıysa Telegram, görüntülü aramanızın yüzde yüz güvenli olduğunu bildiriyor.

Telegram sesli sohbet nasıl yapılır?

Herhangi bir Telegram grubu artık her zaman açık bir sesli sohbet odasına dönüşebilir. Sohbetler, mevcut metin ve medya tabanlı iletişime paralel olarak çalışır ve gruba kısa süreli canlı bir konuşma katmanı ekler. Ekipler için sanal ofis alanları veya herhangi bir topluluk için gayri resmi salonlar olarak kullanılabilirler. Sesli Sohbetler, bir grup araması olmasa da eski usul planlamanın yerine esneklik sunarak benzer amaçla kullanılabilirler. Daha büyük gruplarda, insanlarla konuşmak için tesadüfi fırsatlar da sunarlar.