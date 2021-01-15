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Teknoloji Telegram arşivlenmiş sohbetler geri yükleme nasıl olur?
Teknoloji

Telegram arşivlenmiş sohbetler geri yükleme nasıl olur?

Telegram arşivlenmiş gizleme. Telegram arşivlenmiş sohbetleri klasöre nasıl aktarılır? Telegram ‘da arşivlenmiş sohbetlerler arşivden nasıl çıkar? Sessiz sohbetler arşivde mi kalır? soruları WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesini yenileyerek kullanıcısın mahrem bilgilerine göz dikmesinden sonra kullanıcılar Telegram’a geçmesinden sonra merak edilmeye başlandı. İşte Telegram arşiv sohbetlerine ilişkin detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 18:05:00 - 2021-01-15 18:05:41
Telegram arşivlenmiş sohbetler geri yükleme nasıl olur?

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi dayatması sonrası milyonlarca kullanıcı alternatif uygulamalara yöneldi. Bu uygulamalardan en popüleri Telegram oldu. Peki Telegram’da arşivlenmiş mesajlara nasıl ulaşılır?

Arşivlenmiş Sohbetler

Sohbet Klasörleri, sohbetlerinizi daha görünür yapmak için en iyi şekilde çalışır. Sohbetlerinizi gizlemeyi arıyorsanız, arşivlemeyi deneyin. Bir sohbeti arşivlenmiş sohbetler klasörüne aktarmak için sola kaydırın. Arşivde sohbetten bir bildirim alırsanız, arşivden çıkacak ve sohbet listesine geri dönecek. Sessiz sohbetler, sonsuza dek arşivde kalacak. Sola kaydırarak arşivi gizleyebilirsiniz. Tekrar görmek için aşağı kaydırın.

Telegram arşivlen gizleme nasıl yapılır?

Android’de Klasörleri kullanıyorsanız, arşivleme için kaydırma çalışmaz. Onun yerine, Sohbete uzun basma ile toplu eylemler menüsünü açarak sohbetleri seçin ve sonra sabitleyin, sessize alın, arşivleyin ya da silin. Telegram’daki her şey (Gizli Sohbetler hariç) gibi Sohbet Klasörleri de Masaüstü Uygulamaları dahil tüm uygulamalarda senkronize olacak. Bilgisayar ekranınızda fazladan alan sağlamak için, klasörler için bir yan çubuk eklendi ve ayrıca klasörlerinize bazı ikonlar da ekleyebilirsiniz.

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