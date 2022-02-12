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Gündem Telefonunuza gelen bu mesaja sakın tıklamayın
Gündem

Telefonunuza gelen bu mesaja sakın tıklamayın

Türkiye'de dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler geliştirerek insanların hayatını karartmaya çalışıyor. Son olarak telefonlara gönderilen mesajda, yarım gün çalışma ile 5 bin lira kazanılacağına dair ifadeler yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 17:20:00 -
Telefonunuza gelen bu mesaja sakın tıklamayın

İmla kurallarının hiçe sayıldığı ve bozuk bir Türkçe kullanılan iş ilanları rasgele seçilmiş insanların cep telefonlarına düşüyor. Yarım gün çalışıp ayda 5000 TL kazanacağını düşünenler "Biraz da olsa rahat bir yaşam sürebilirim" umuduyla mesajın geldiği numarayı arıyor.

Numaradaki ses sizin hitap şeklinizden, sorduğunuz sorulardan sizin savcı ya da polis olma düşüncesine kapılırsa "Ben öyle bir mesaj atmadım. Çocuklar atmıştır" diyerek telefonu kapatıyor.

Konunun bir uzmanı "Telefondaki ses sizi ağına düşürülecek kişi olarak algılarsa, her sorduğu soruya da cevap verirseniz. Bu kez telefonuna bir link atıyorlar. Linge tıkladığınız zaman banka hesap numaralarınızı bile ele geçiriyorlar, Olay polis ve adliyeye intikal edince de 'bu mesajı ben atmadım. Ben böyle Türkçe yazı yazmam, cümle de kurmam' diyerek kendilerini savunmaya çalışıyor. Sakın bu numaralara geri dönüş yapmayın" uyarısında bulundu.

Bir başka uzman da "Dolandırıcılık, gelen bir kısa mesaj ya da elektronik posta yoluyla bir link üzerinden yapılıyor. Bu linklere tıklandığında telefon rehberi ele geçiriliyor, başka telefon rehberindeki kişilere mesaj gönderiliyor. Linke tıklandığında kişisel bilgiler istendiği ve mağdurun randevu alabilmek için girdiği kimlik bilgileri tek tuşla dolandırıcıların eline geçiyor" açıklamasını yaptı.

Bu mesajları sakın açmayın

"Linki tıkladığınızda sahte bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz" diyen aynı uzman "Bu sayfanın gerçek olmadığını anlamanın en kolay yolu ise sayfada yer alan yazım yanlışları. Bu mesajları açmayın ve hemen silin. Kişisel bilgilerinizi vermeden gelen mesaj ve e-postaların resmi kurumlardan gelip gelmediğine emin olunması gerekiyor" dedi.

 

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