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Gündem "Telefonunu çıkart" diyen adamın ağzına telefon soktular
Gündem

"Telefonunu çıkart" diyen adamın ağzına telefon soktular

Antalya'da gerçekleştirilen sokak röportajında tansiyon yükseldi. Yaşlı adamın ağzına cep telefonu sokulmak istenince ortalık karıştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 12:46:00 -
"Telefonunu çıkart" diyen adamın ağzına telefon soktular

 

Antalya'da Sade Vatandaş adlı Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajında ilginç anlar yaşandı. Ekonomi tartışmasının yaşandığı röportajda bir vatandaşın, yaşlı bir vatandaşın ağzına cep telefonunu sokmak istemesi şaşkınlığa neden oldu. Çevredekiler duruma tepki gösterirken video o anlarda sona erdi.

Sokak röportajlarında yaşlı vatandaşların sık sık genç vatandaşlara yönelik "Çıkar da cep telefonunu görelim" şeklindeki ithamlarının ardından bu tartışmanın yaşandığı ifade ediliyor.

 

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Yorumlar

mustafa

ş... yutuber
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Ali

Edepsiz şerefsizler. Milyarlık telefon taşırlar utanmazlar. Hep aynı bunlar. O amca zamanında yırtık terlikle dolaşırken böyle İsyan etmemiştir
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