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Dünya Telefonu baraja düştü, milyonlarca litre suyu boşalttırdı
Dünya

Telefonu baraja düştü, milyonlarca litre suyu boşalttırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-07 10:45:00 -
Telefonu baraja düştü, milyonlarca litre suyu boşalttırdı

Hindistan'da bir yetkili baraja düşen telefonunu bulmak için milyonlarca litre suyu boşalttırdı.

Hindistan'da bir hükümet yetkilisi, selfie (özçekim) yaparken suya düşürdüğü telefonunu kurtarmak için barajdaki milyonlarca litre suyu boşalttırdı.

Ülkenin merkezi eyaletlerinden Chhattisgarh'ın Kanker kentinde görevli gıda müfettişi Rajesh Vishwas, çekim yaparken Kherkatta Barajı'na düşen telefonunu almak için harekete geçti.

Baraja düşen 1200 dolar değerindeki telefonunun bulunması için önce bölgedeki dalgıçlara başvuran Vishwas, çabaların sonuçsuz kalması üzerine, ücretini ödediği dizel yakıtlı su pompasını devreye soktu.

Telefonu kurtarmak için çalıştırılan su pompası, barajdan 3 günde 2 milyon litre su boşalttı.

Olayın ardından görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma açılan ve açığa alınan 32 yaşındaki Vishwas, telefonunda gizli hükümet belgeleri olduğunu ileri sürdü.
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Vishwas, suyu boşaltmak için bir baraj yetkilisinden "sözlü izin" aldığını; yetkilinin, pompalanan suyun civardaki bir sulama kanalına yönlendirilerek çiftçilerin kullanımına sunulacağını söylediğini iddia etti.

Hükümet yetkilileri ise böyle bir iznin alınmadığını dile getirdi.

Yerel medya, sulama departmanı görevlilerinin suyu boşaltmayı reddettiğini ancak Vishwas'ın kendilerini tehdit etmesi üzerine mecburen talebi kabul ettiklerini aktardı.

Boşaltılan suyun 600 hektarlık tarım arazisine yetecek miktarda olduğu kaydedildi.

Kaynak: Euronews

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