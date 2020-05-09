Telefonu 5 gün boyunca şarj edebilen batarya geliştirildi!

Avustralya Melbourne'deki Monash Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, bir akıllı telefonu 5 gün boyunca şarj edebilecek ve elektrikli-motorlu araçlara 1000 kilometre menzil sağlayabilecek lityum sülfür yapıda bir batarya geliştirdi. Dünyanın en verimli bataryaların lityum sülfür bataryalar olduğunu dile getiren bilim insanları, geliştirilen yeni bataryanın normal bataryalara göre 4 kat daha iyi performans gösterebileceğini kaydetti.

Profesör Mainak Majumder, konuyla ilgili yaptığı açıklamada geliştirilen yeni bataryanın elektrikli motorlu otomobil pazarında devrim etkisi yaratacağını ve Avustralya'da temiz bir enerji pazarının sağlanacağını söyledi.

Geliştirilen enerji yoğunlukları ve güç çıkış yetenekleri fazla olan lityum sülfür bataryaların, ilerleyen zamanlarda seri üretime geçip satışa sunulması bekleniyor.