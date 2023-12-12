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Aktüel Telefonla 7 milyon lira dolandırdılar!
Aktüel

Telefonla 7 milyon lira dolandırdılar!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 15:27:00 -

Mersin'de telefonda görüştükleri kişilere kendilerini 'polis, savcı' olarak tanıtıp, 7 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Mersin'de telefonda görüştükleri kişilere kendilerini 'polis, savcı' olarak tanıtıp, 7 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğünde bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda görüştükleri bir şahsı, kendilerini 'polis, savcı' olarak tanıtarak 400 bin lira dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası 4 şüpheliyi kullandıkları araç içerisinde yakalayarak gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları aramada, polis ve savcı olduklarına inandırmak amacıyla düzenlenmiş dokümanlar, 5 cep telefonu ve banka kartları ele geçirdi.

WhatsApp yazışmalarının da ortaya çıkarıldığı olayla ilgili yapılan incelemede zanlıların, il merkezinde daha önce meydana gelen 7 milyon liralık dolandırıcılık olayına karıştıkları, özellikle yabancı uyruklu şahısları 'polis, savcı' unvanını kullanarak dolandırdıkları tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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