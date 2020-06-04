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Aktüel

Telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:06:49 -
Telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı

SAKARYA (AA) - Telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma yürüttükleri bahanesiyle Sakarya'da bir kişinin 188 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya'da ikamet eden 64 yaşındaki S.K'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, FETÖ/PDY bağlantılı kişilerin hesaplarını boşaltacağını, bu kişilerin yakalanması gerektiğini söyleyerek, bunun için kendilerinden gelecek talimatların yerine getirilmesini istedi.

Durumu öğrenen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz çalışmalar ve çok sayıda hesap numarasının incelemesi sonucu şüphelilerin İstanbul'da bulundukları tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, İstanbul'da belirlenen 5 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Ç.İ. (22), M.D. (21), İ.A. (21), B.T.M. (34) ile dolandırıcılık suçlarından kaydı olan G.Y. (24) isimli kadın gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi.

Sakarya'ya getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.T.M, M.D. ve G.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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