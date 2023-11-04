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Dünya Telefon şakası ülkeyi sarsmıştı! İstifa geldi
Dünya

Telefon şakası ülkeyi sarsmıştı! İstifa geldi

Yeniakit Publisher
2023-11-04 09:02:00 -
Telefon şakası ülkeyi sarsmıştı! İstifa geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki Rus komedyenin bir Afrikalı lidermiş gibi kendisiyle telefon görüşmesi yapması ve bu görüşmedeki sözlerinin basına düşmesi skandalının ardından, diplomatik danışmanı Büyükelçi Francesco Maria Talo'nun olayın sorumluluğunu üstlenerek istifa ettiğini bildirdi.

Meloni, Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada, 1 Kasım'da kamuoyuna yansıyan, kendisine iki Rus komedyen tarafından yapılan telefon şakasına ilişkin soruları da yanıtladı.

"Vovan&Lexus" ismiyle tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksej Stolyarov tarafından 18 Eylül'de yapılan ve kaydı 1 Kasım'da basına düşünce, İtalya Başbakanlığının da doğruladığı telefon şakasının, şaka olup olmadığını görüşme anında fark edip etmediği sorulan Meloni, "Telefon görüşmesinin sonuna doğru bazı şüphelerim oldu. Özellikle Rus propagandasının tipik bir konusu olan Ukrayna milliyetçiliğinin konuşulduğu kısımda. Bu nedenle teyit edilmesini istedim. Bunu diplomatik danışman ofisime bildirdim." yanıtını verdi.

Meloni, liderlerle bu tarz görüşmeleri çok yaptıklarını ancak Diplomatik Danışman Ofisinin bu hadisede "yüzeysel" ve "dikkatsiz" bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

Diplomatik danışmanı Büyükelçi Francesco Maria Talo'nun olayın sorumluluğunu üstlendiğini belirten Meloni, "Diplomatik danışman Büyükelçi Francesco Talo bu sabah istifasını sundu." dedi.

Meloni, Talo'ya kendisine bugüne kadarki emeklerinden ötürü teşekkür etti.
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Başbakan Meloni ayrıca bu olayın "Kremlin propagandası" olduğunu savundu.

Ne olmuştu?

"Vovan&Lexus" ismiyle tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksej Stolyarov, 18 Eylül'de kendilerini Afrika Komisyonu Başkanı olarak tanıtarak İtalya Başbakanı Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmenin kaydı 1 Kasım'da sosyal medyaya düştü.

Söz konusu kayıtta, Meloni'nin "Ukrayna'daki çatışmayla alakalı tüm taraflarda bir yorgunluk var. Herkesin bir çıkış yoluna ihtiyacı olduğunu anlayacağı an yaklaşıyor. Sorun, uluslararası hukuku bozmadan her iki taraf için de kabul edilebilir bir çıkış yolu bulmaktır. Ukrayna'nın karşı saldırısı beklendiği gibi gitmiyor. Bu, çatışmanın kaderini değiştirmedi." ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

İtalya Başbakanlığı, 1 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamayla olayı doğrularken "Başbakan'ın Diplomatik Danışman Ofisi, kendisini Afrika Birliği Komisyonu Başkanı olarak tanıtan bir sahtekar tarafından yanıltılıp; söz konusu kişinin, Başbakan (Meloni) ile görüşmesini sağladığı için üzüntü duymaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Skandalın basına yansımasının ardından İtalyan basınında çıkan haberlerde de mevzubahis şaka nedeniyle Büyükelçi Talo'nun görevinden erken ayrılmak durumunda kalabileceği yorumları yapılmıştı.

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