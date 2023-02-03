Telefon dolandırıcılığının böylesi! Türk işadamı 45 milyon euro dolandırılmış!

Telefonla 4,1 milyon euro dolandırıldığı söylenen İnan Kıraç’ın aslında 45 milyon euro dolandırıldığı söylendi.

Günün fıkrası burada. Kıraça Holding’in sahibi İnan Kıraç, Fransa’dan aranarak dolandırıldığı olayda kaybettiği parayı 4,1 milyon Euro olarak açıklamıştı. T24 yazarı gazeteci Gamze Çamlıbel “Fransız yargısına yansıyan kayıtlara göre, Kıraç’ın dolandırıldığı tutar 45 milyon Euro!” dedi.

Çamlıbel’in yazının ilgili bölümü şu şekilde:

Olayı hatırlatmakta fayda var

Gilbert Chikli Fransa Savunma Bakanı Le Drian’mış gibi yaparak İnan Kıraç’ı arayıp Suriye’de IŞİD’e esir düşen iki Fransız gazeteci için ödenecek fidye için yardım istemişti. Hazır nişanını taşıdığı Fransız devletine jest yapma fırsatı ayağına kadar gelmişti, Kıraç da hiç düşünmeden kesenin ağzını açmıştı. Üst düzey bir dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya olduğuna milyonlarca avroyu Chikli’nin verdiği hesap numaralarına gönderdikten haftalar sonra uyanmıştı. Zira telefondaki sesin vadettiği “geri ödeme” bir türlü yapılmıyordu.”

Toplam vurgun 80 milyon euro

“Gilbert Chikli 2017’de gittiği Ukrayna’da tutuklandıktan sonra Fransa’ya iade edildi ve cezaevine koyuldu. Yargılama sürecini takip eden Fransız medyası Chikli’nin toplamda 80 milyon euro vurgun yaptığını, bu rakamın yarısından fazlasını ise İnan Kıraç’tan kopardığını iddia ediyordu. Kıraç ise o dönem ısrarla Fransız medyasının işi abarttığını, Chikli’ye kaptırdığı paranın sadece 4,1 milyon euro olduğunu söyleyip durdu. Hatta Ertuğrul Özkök, 27 Şubat 2019’da Hürriyet’teki köşesinde şunları yazdı: “Geçmiş olsun dedim. Kıraç tamamen insani nedenlerle kendinden istenen 4.1 milyon Euro’yu ödemiş. ‘Ancak paranın bir Çin bankasına yatırılması istenince şüphelendim. Buradaki Fransa büyükelçiliğini arayınca iş ortaya çıktı’ diyor.”

Ses kayıtlarına ulaşılmış

“O tarihten sonra Türkiye medyası hiç de şaşırmadığım biçimde Kıraç’ın konuya ilişkin beyanını -yani 4,1 milyon euro dolandırılmış olduğunu- kabul etti ve konuyla ilgisini kesti. Fransa’daki bazı gazeteciler ve Amerikalı Evan Ratliff ise olayı didiklemeye devam etmişti. Ratliff’in gazetecilikte ısrar etme sonucunda ulaştığı bilgilerin toplamı enteresan, dinleyin derim. Ancak bu ülkede yaşayan bizler açısından en önemli detay gazeteci Ratliff’in İnan Kıraç’ın yıllardır söylediği yalanı deşifre etmiş olması. Hem de bunu İnan Kıraç’ın kendi kaydettiği ses kayıtlarının bir kopyasına ulaşarak yapmış olması.”

Yazı şu şekilde devam ediyor:

“The Fat One” isimli bölümün 25. dakikasında İnan Kıraç’ın Chikli’ye İngilizce olarak “Hayır dostum, gayet iyi anlıyorum. Parayı biraz gecikmeli gönderiyorum. Paranın geri ödemesi Fransız hükümeti tarafından ne zaman yapılacak?” diyen sesini duyuyoruz. Gazeteci Ratliff ses kaydını kendisine ulaştıran kaynağı konusunda ipucu vermiyor. Ancak bu kayıtları Kıraç’ın dolandırıldığını anladıktan sonra bizzat kendisinin yaptığını ve Fransız makamlara teslim ettiğini anlatıyor. Ratliff mahkeme kayıtlarına göre Kıraç’ın Fransız makamlarına bildirdiği para transferlerinin toplamda 50 milyon ABD dolarını aştığını da ekliyor.

Ratliff’in podcastini dinledikten sonra Fransız meslektaşımın ulaştığı bilgi ve belgelere ben nasıl ulaşırım diye araştırmaya başladım. Kıraç’ın ses kaydının orijinaline ulaşamadım ama elime önemli bir mahkeme tutanağı geçti.

Aşağıda ekran görüntüsüne yer verdiğim tutanakta Kıraç’ın Hong Kong ve Şangay’daki hesaplara 28 Kasım 2016 ile 10 Aralık 2016 arasında 10 ayrı transfer emriyle toplam 54,9 milyon ABD doları gönderdiği belirtiliyor.

Muhataplarının gerçek kimliğinden şüphelenen İnan Kıraç, dolandırıcılarla yaptığı son telefon görüşmelerinin ses kaydını yaptı. Bu ses kayıtları üzerinden ses karşılaştırması yapıldı. Müfettişler, Nijer olaylarında Jean Yves Drian kılığına giren sesin, İnan Kıraç ve Landes CCI ile temasa geçen dolandırıcınınkiyle benzerliğini hemen fark ettiler.

12 Ocak 2017’de İnan Kıraç’ın avukatı Osman İlkan Koyuncu dinlendi ve müvekkili adına X hakkında suç duyurusunda bulundu.

İnan Kıraç’ın uğradığı fiili zarar 47.430.000 ABD Doları veya olayların meydana geldiği tarihteki EUR/USD kuru üzerinden yaklaşık 45 milyon Euro tutarındadır.”