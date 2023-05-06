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Yerel Telefon dolandırıcılığı operasyonuna 21 gözaltı
Yerel

Telefon dolandırıcılığı operasyonuna 21 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 12:38:00 -
Telefon dolandırıcılığı operasyonuna 21 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde telefon dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, para ve altın isteyerek dolandırıcılık yapan şebekeyi teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti.

Şebeke üyesi oldukları öne sürülen 21 kişiye yönelik İstanbul, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Muş'ta bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 25 bin TL para, 23 telefon, 15 sim kart, 6 flash bellek, 2 hard disk, 5 hafıza kartı ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis, gözaltına alınan 21 şüpheliyi sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

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