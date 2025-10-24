TELE1'e kayyım atandı! Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki gösterdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 kanalına TMSF'nin kayyum olarak atandığını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından TELE 1 Televizyonuna kayyum atanmasına tepki gösterdi.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın "casusluk" soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiğini duyurdu.
Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki gösterdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile TELE 1 Televizyonuna kayyım atanmasına tepki gösterdi.
Yavaş, TELE 1’e kayyum atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
- Basın hürdür, sansür edilemez. Henüz ifade işlemleri dahi tamamlanmamışken TELE 1’e kayyum atanması, yargılama süreci tamamlanmadan verilmiş fiili bir ceza anlamına gelmektedir.