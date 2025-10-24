  • İSTANBUL
TELE1'e kayyım atandı! Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki gösterdi
Aktüel

TELE1'e kayyım atandı! Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki gösterdi

TELE1'e kayyım atandı! Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki gösterdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 kanalına TMSF'nin kayyum olarak atandığını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından TELE 1 Televizyonuna kayyum atanmasına tepki gösterdi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın "casusluk" soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiğini duyurdu.

Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile TELE 1 Televizyonuna kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Yavaş, TELE 1’e kayyum atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

- Basın hürdür, sansür edilemez. Henüz ifade işlemleri dahi tamamlanmamışken TELE 1’e kayyum atanması, yargılama süreci tamamlanmadan verilmiş fiili bir ceza anlamına gelmektedir.

 

Yorumlar

Hamza k

Basın hür olur demiş Mansur efendi el hak doğru sözde sizin hanginiz hür hepininizi satın almış Ekrem efendi

Hasan

Geçti bolun pazarı sür essegi beypazarına. Yakın zamanda diyorlarki iş takibi yapan hukucularada sıra gelecek????
TÜM YORUMLARA GİT ( 11 )

