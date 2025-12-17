Şatafat ve şova devam! Umreden dönen Tanju'nun ilk işi bakın ne olmuş

Sabah saatlerinde gazetecilerle bir araya gelerek 20 kilo vermesine şaşıranlara ‘Merak etmeyin kanser değilim’ mesajı veren Tanju Özcan’ın, şov olarak nitelenen umre pozlarının ardından Türkiye’ye döner dönmez şatafatlı hayatına devam ettiği, sosyal medyada paylaşılan video ile ortaya çıktı.

Özcan’ın lüks aracıyla gittiği merkezde cilt bakımı yaptırdığı videonun altına yapılan bir yorumda “Tanju Özcan Umre’de günahlarından arınıp Bolu’ya döner dönmez özel kuaförde cildini de arındırmış. Sonrada 12 Milyon liralık jipine binip gitmiş. Fıkra bu kadar” ifadeleri dikkat çekti.