Uçan kanatlı yeni nesil İHA gökyüzüyle buluştu!

Çin’in yüksek irtifa ve yüksek hızlı görevler için geliştirdiği uçan kanat tasarımına sahip insansız hava aracı CH-7, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek test sürecine resmen girdi. Uçuşun, ülkenin kuzeybatısında bulunan bir havaalanından yapıldığı ve temel performans kriterlerinin doğrulandığı bildirildi.

15 Aralık 2025 tarihinde paylaşılan görüntüler, daha önce Airshow China’da sergilenen ve büyük ilgi gören CH-7’nin artık laboratuvar ortamından çıkarak gerçek uçuş testleri aşamasına geçtiğini ortaya koydu. Savunma uzmanları, bu gelişmeyi Çin savunma sanayii açısından önemli bir dönüm noktası olarak yorumluyor.

Çin’in stratejik İHA vizyonunda yeni aşama

Çin Havacılık ve Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Kurumu’na (CASC) bağlı 11. Akademi tarafından geliştirilen CH-7, uzun havada kalış süresi, yüksek servis tavanı ve gelişmiş görev kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Platform, görünür ışık ve kızılötesi sensörler dahil olmak üzere çeşitli yüksek performanslı görev faydalı yüklerini taşıyabiliyor.

Uçan kanat ve kuyruksuz aerodinamik konfigürasyona sahip olan İHA’nın, radar görünürlüğünü azaltmayı hedefleyen bir tasarım anlayışıyla geliştirildiği belirtiliyor. Bu yönüyle CH-7, Çin’in düşük görünürlüklü hava platformlarına yönelik artan yatırımlarının somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

İlk uçuşta kritik sistemler başarıyla test edildi

CASC 11. Akademisi yetkilileri, ilk uçuş sırasında otonom taksi, kalkış ve iniş, uçuş duruş kontrolü ve yörünge takibi gibi temel sistemlerin başarıyla doğrulandığını açıkladı. Elde edilen test verilerinin, önceden belirlenen tasarım hedefleri ve simülasyon çıktılarıyla tam uyum sağladığı kaydedildi.

Yetkililer, CH-7’nin yüksek en-boy oranına sahip uçan kanat yapısı nedeniyle yönsel kararlılık açısından daha karmaşık mühendislik çözümleri gerektirdiğine dikkat çekti. Bu durumun, ilk uçuşla ilişkili riskleri artırmasına rağmen sürecin sorunsuz şekilde tamamlandığı vurgulandı.

Kapsamlı test süreci devam edecek

Geliştirici kurum, ilk uçuşta yalnızca temel uçuş karakteristiklerinin test edildiğini; ilerleyen aşamalarda uçuş performansı, görev sistemleri ve faydalı yük entegrasyonuna yönelik kapsamlı denemelerin yapılacağını duyurdu. CH-7, daha önce Airshow China’nın birçok edisyonunda sergilenmiş, 2024 etkinliğinde ise gerçek gövdesiyle ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarılmıştı.

Uzmanlar, CH-7’nin test sürecinin ilerlemesiyle birlikte Çin’in insansız hava araçları alanındaki teknolojik kapasitesinin daha net biçimde ortaya çıkacağını değerlendiriyor.