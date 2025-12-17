‘Türkiye bizi gözetliyor’ Yunan basınında korku manşeti

TAHSİN HAN

Yunan basınında Türkiye paranoyası bitmiyor... Her gün Türk savunma sanayine ilişkin bir haber yayınlar Yuanlılar bu defa ASELSAN tarafından gerçekleştirilen ASELFLIR-600 elektro-optik sistemini manşete taşıdı... Pentapostagma sitesinin haberine göre Türkiye, İzmir’den Atina’yı gözetiyor...

Haberde şu ifadeler kullanıldı: Türk savunma sanayisinin sürekli olarak ürettiği ve “komşu” ülkelerin silahlı kuvvetlerine teslim ettiği silah sistemleri ve araçlar, bize karşı taarruz operasyonları yürütmek için “fotoğrafik” niteliktedir. Türk savunma sanayisini, sürekli olarak ürettiği ve “komşu” ülkelerin silahlı kuvvetlerine teslim ettiği silah sistemlerini ve araçlarını yakından izlediğimizde, bunların büyük çoğunluğunun bize karşı saldırı operasyonları yürütmek için “fotoğrafik” nitelikte olduğunu, bu amaç doğrultusunda birbirini tamamlayan bir yapboz oluşturduğunu görüyoruz. Elbette Türkiye’nin birçok ülkeyle sınır komşusu olduğu ve sınırlarının çok ötesine yayıldığı, dolayısıyla çok iyi donanımlı Silahlı Kuvvetlere sahip olması gerektiği savunulabilir.

Ancak, Türkiye’nin Suriye’de SDG’ye karşı taarruz operasyonları yürütürken, Azerbaycan-Ermenistan savaşında Bakü lehine aktif olarak yer alırken veya Libya’daki iç savaşta Dibeybe lehine hareket ederken bile, en büyük ve en iyi donanımlı ana birliklerinin 1. Ordu (Doğu Trakya) ve 4. Ordu (Ege) olması, Yunanistan’ın Erdoğan’ın önceliği olduğunu göstermektedir.

TÜRK ÇOK İLERLE KATETTİ

Türkiye’nin insansız hava araçları, İHA’lar, kamikaze dronlar, insansız deniz araçları ve kara araçları alanında hem silahlanma hem de kameralar ve teknik özellikler bakımından büyük ilerlemeler kaydettiği de ortada.

Yukarıdakilere ek olarak, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-600 elektro-optik sistemi, Bayraktar AKINCI TİHA’ya entegre edilerek test uçuşlarına başlandı. Test uçuşları sırasında, ASELFLIR-600’ün 200 kilometre mesafeden bile önemli görüntüler elde edebilmesi dikkat çekiciydi. Türkiye, Kanada’nın önceki ambargosunun ardından hızlandırdığı elektro-optik sistemler (EOS) geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. Kısa süre önce Kanada’daki MX-15D ürününün muadili olan ASELFLIR-500’ün seri teslimatlarına başlayan ve birçok ülkeye ihraç eden ASELSAN, daha gelişmiş versiyonu olan ASELFLIR-600’ün testlerine de başladı. ASELSAN ve Baykar tarafından gerçekleştirilen testlerde, Bayraktar AKINCI TİHA’ya entegre edilen ASELFLIR-600 EOS sistemi önemli bir performans sergiledi. Sistem, 200, 150 ve 140 kilometre gibi uzun mesafelerden yüksek çözünürlüklü görüntüleri başarıyla iletti. Bu gelişme, Türkiye’nin Atina’yı izleyebilecek düzeyde hava keşif ve gözetleme yeteneklerine ulaştığını vurgulamaktadır.

200 kilometre mesafeden gözetleme yeteneği kazanan Türk insansız hava araçları, uygun çevre koşulları altında İzmir hava sahasından Atina’yı bile gözlemleyebilecek.

ASELFLIR-600’ün teknik özellikleri

ASELFLIR-600, çeşitli hava platformlarında, özellikle HALE, UCAV ve TİHA sınıfı İHA’larda ve ağır saldırı helikopterlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, hassas stabilizasyon özelliklerine sahip 25 inçlik elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olarak tanımlanmaktadır. SWIR, HD IR ve HD Day TV kameralarıyla donatılmış olan sistem, zorlu koşullarda bile renkli ve yüksek detaylı görüntüler yakalayabiliyor. SWIR, HD IR ve HD Day TV kameralarıyla donatılmış olan sistem, zorlu koşullarda bile renkli ve yüksek detaylı görüntüler yakalayabiliyor. HD IR ile 1280x1024, HD Day TV ile 1920x1080 ve HD SWIR ile 1280x1024çözünürlükte görüntüler elde edebiliyor.

Lazer hedef işaretleyicisi sayesinde ASELFLIR-600, lazer güdümlü mühimmatın 35 kilometreye kadar menzilde kullanılmasını mümkün kılar.

Sistemin toplam ağırlığı yaklaşık 120 kg’dır.