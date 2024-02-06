Tele1'de skandal terör saldırısı yorumu

Türkiye, çok uzun zamandan beri birbirinden farklı taşeron terör örgütleri ile mücadele ediyor. Ancak karmaşık iletişim araçlarını kullanan bazı kesimler; medyatikleştirme, koruma, normalleştirme ve hedef saptırma yöntemleriyle terörün amaçladığı propaganda faaliyetlerine büyük katkı sağlıyor.

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına DHKP/C'li 2 teröristin silahlı saldırı girişiminin ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1 kanalında buna örnek teşkil eden bir skandala imza atıldı.

Saldırıyı devlete yamadılar

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile muhalif "yorumcu" Emre Kongar'ın sunduğu programda, DHKP/C terör örgütünün Çağlayan Adliyesi önündeki kanlı terör saldırısı, yaklaşan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'yle ilişkilendirildi.

Programda akılalmaz yorumlarda bulunan Emre Kongar, Batı'lı devletlerin kontrolünde olduğu bilinen ve Marksist-Leninist bir ideolojiye sahip olan terör örgütü DHKP/C'yi devletin emrinde göstermeye çalıştı.

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Muhalif kamuoyunda zorlama bir çerçeve oluşturmak istediği anlaşılan Kongar'ın Çağlayan'daki terör saldırısı hakkında alelade teorileri şöyle:

"Ne tesadüf, seçim zamanları birdenbire bu terör hareketleri hem de anlamsız...

(Teröristler) Böyle ne oluyor? Nasıl oluyor? Kimdir? Profesyonel midir? Değil midir? Ne olduğu belli değil.

Zaten yayın yasağı da var konuşamıyoruz tabii ama.

(Teröristler) Bir garip, kim oldukları, ne yaptıkları, nasıl yaptıkları belli olmayan hareketler ortaya çıkıveriyor.

Ve de tam bunlar seçim zamanları tırmanıyor ne hikmetse?"