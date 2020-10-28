TELE 1'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk polisine ahlaksız iftira
TELE1 televizyonunda sabah programını sunan Musa Özuğurlu, köpeklerle cami basan Alman polisini ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’i savunmak uğruna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk polisine alçakça iftira attı. Özuğurlu “Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor” şeklinde alçak bir iftirada bulundu.
Skandal yayınlarıyla büyük tepki çeken besleme medya kolu TELE 1 yaptığı yayınla bu kez çizgiyi aştı.
TELE1 televizyonunda sabah programını sunan Musa Özuğurlu, köpeklerle cami basan Alman polisini ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i savunmak uğruna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk polisine alçakça iftira attı.
Özuğurlu "Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor" şeklinde alçak bir iddiada bulundu.
Alman polisi 21 Ekim tarihinde Başkent Berlin'deki Mevlana Camisi'ne 150 polis ve polis köpekleri ile baskın yapmış, camiye botlarla giren polislerin görüntüleri büyük tepki çekmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Şansölyesi Merkel'e uyarıda bulunmuştu.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan tepki
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı skandal iftiraya sosyal meydadan tepki gösterdi. Çataklı, "Bu mübarek gecede aşağıdaki iftirayı atan malum Tele1 adlı TV kanalını ve bu rezil programın sunucusunu önce Allah'a, sonra Yüce Milletimize havale ediyoruz. Sadece terörle, hırsızla, uğursuzla uğraşmıyoruz, aynı zamanda içimizdeki FRANSIZLARLA da uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.