  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Telafi eğitimi ne zaman? MEB son durum
Eğitim

Telafi eğitimi ne zaman? MEB son durum

Yüz yüze telafi eğitim ne zaman? Koronovirüs salgını sebebiyle 20 Kasım'da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam etti. 22 Ocak'ta uzaktan eğitim sona erdi ve yarıyıl tatili başladı. Öğrenciler ve veliler telafi eğitiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, telafi eğitim ne zaman yapılacak? Telafi eğitimi programı

Yeniakit Publisher
2021-01-23 09:23:00 -
Telafi eğitimi ne zaman? MEB son durum

Salgın sebebiyle milyonlarca öğrenci aylardır uzaktan eğitime devam ediyor. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar ise bu sene hiç yüz yüze eğitim yapmadı. Veliler ve öğrenciler telafi eğitimi yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, telafi eğitimi ne zaman?

Telafi eğitimi ne zaman? MEB son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500 bin hedefimize çok yakınız” dedi.

 

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Eğitim

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet büyüklerine hakaret eden Erdal Erbaş tutuklandı
Gündem

Devlet büyüklerine hakaret eden Erdal Erbaş tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaretten gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve diğer devlet büyüklerine de küfrettiği ortaya ç..
Bomba iddia: Türkiye'den dev savunma ihracatı!
Teknoloji

Bomba iddia: Türkiye'den dev savunma ihracatı!

Türkiye’nin, 2030 yılı savunma sanayii hedefleri kapsamında Bangladeş’e iş birliği teklif ettiği iddia ediliyor.

Lalu Muhammed İkbal'den Türkiye'ye flaş çağrı: Ülkemize davet ediyoruz
Dünya

Lalu Muhammed İkbal'den Türkiye'ye flaş çağrı: Ülkemize davet ediyoruz

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Trabzon'a yaptığı ziyaret sırasında Türk yatırımcıları ülkesine davet etti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay