Salgın sebebiyle milyonlarca öğrenci aylardır uzaktan eğitime devam ediyor. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar ise bu sene hiç yüz yüze eğitim yapmadı. Veliler ve öğrenciler telafi eğitimi yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, telafi eğitimi ne zaman?

Telafi eğitimi ne zaman? MEB son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500 bin hedefimize çok yakınız” dedi.