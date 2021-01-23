Telafi eğitimi ne zaman? MEB son durum
Yüz yüze telafi eğitim ne zaman? Koronovirüs salgını sebebiyle 20 Kasım'da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam etti. 22 Ocak'ta uzaktan eğitim sona erdi ve yarıyıl tatili başladı. Öğrenciler ve veliler telafi eğitiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, telafi eğitim ne zaman yapılacak? Telafi eğitimi programı
Salgın sebebiyle milyonlarca öğrenci aylardır uzaktan eğitime devam ediyor. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar ise bu sene hiç yüz yüze eğitim yapmadı. Veliler ve öğrenciler telafi eğitimi yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, telafi eğitimi ne zaman?
Telafi eğitimi ne zaman? MEB son durum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500 bin hedefimize çok yakınız” dedi.