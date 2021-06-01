Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Telafi eğitimi zorunlu mu? 1 Haziran itibariyle yüz yüze eğitime ilişkin adımlar atılıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli telafi eğitiminin ne zaman başlayacağını, telafi eğitiminin zorunlu olup olmayacağını merak ediyor. Peki, telafi eğitimi yüz yüze mi olacak? Telafi eğitimine katılmak zorunlu mu?