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Eğitim Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?
Eğitim

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Telafi eğitimi zorunlu mu? 1 Haziran itibariyle yüz yüze eğitime ilişkin adımlar atılıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli telafi eğitiminin ne zaman başlayacağını, telafi eğitiminin zorunlu olup olmayacağını merak ediyor. Peki, telafi eğitimi yüz yüze mi olacak? Telafi eğitimine katılmak zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-01 09:11:00 -
Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

1 Haziran kademeli normalleşme takviminin ilan edilmesinin ardından gözler yüz yüze eğitim kararına çevrilmişti. Konu hakkında merakla beklenen karar alındı. Öğrenciler yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte telafi eğitiminin ne zaman yapılacağını da merak etmeye başladı.

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına katılabilecek. Telafi eğitimleri yüz yüze olacak. Konu hakkında bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyurulması bekleniyor.

Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Yüz yüze eğitime gitmeyen sınıfta kalır mı?
Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Yüz yüze eğitime gitmeyen sınıfta kalır mı?

Eğitim

Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Yüz yüze eğitime gitmeyen sınıfta kalır mı?
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