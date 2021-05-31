Telafi eğitimi ne zaman?
Son dakika haberine göre; öğrenciler, telafi eğitiminin ne zaman yapılacağı açıklandı. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? sorusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlandı. İşte telafi eğitimi tarihi...
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telafi programının detaylarını yarın açıklaması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yarın (1 Haziran Salı) itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." bilgisini paylaştı.