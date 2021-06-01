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Eğitim Telafi eğitim hangi sınıflara verilecek? Telafi eğitim ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?
Eğitim

Telafi eğitim hangi sınıflara verilecek? Telafi eğitim ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Telafi eğitimi zorunlu mu? Yüz yüze eğitime ilişkin önemli adımlar atıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonların merak ettiği telafi eğitimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, telafi eğitimi zorunlu mu? Kimler telafi eğitimine alınacak? Telafi eğitimine hangi tarihte başlanacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-01 10:44:00 -
Telafi eğitim hangi sınıflara verilecek? Telafi eğitim ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonların merak ettiği telafi eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, herke telafi eğitimine katılmak zorunda mı?

Telafi eğitim hangi sınıflara verilecek? Telafi eğitim ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi hakkında merak edilenlere açıklık getirdi. Bakan Selçuk, “Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitim olacak. Karneleri 18 Haziran'dan itibaren vereceğiz. Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. 1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek” dedi.

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