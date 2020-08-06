Telafi eğitim ertelendi mi? Son dakika Konya’da telafi eğitim yapılacak mı?

Konya'da yüz yüze telafi eğitim iptal edildi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'en çok koronavirüs vakası olan iller' soralamasında hep ilk üçte çıkan Konya'da yüz yüze telafi eğitimi ertelendi. Valiliğin erteleme kararı sonrası hali hazırda açık bulunan özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde de eğitime ara verildi. Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimizde 15 Ağustos tarihinden itibaren özel okullarda yapılması planlanan yüz yüze telafi eğitimlerinin 31 Ağustos tarihinde tekrar değerlendirilmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir” denildi. Bu karar telafi eğitimlerinin bir ilde ertelenmesine yönelik ilk karar oldu.

Özel öğretim kursları kapandı mı?

Öte yandan valilik kararlarına göre hali hazırda açık bulunan özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde de eğitime ara verildi. Valilik tarafından alınan bir diğer kararda ise Covid-19 pozitif hasta olup, ikametinde kalmasına karar verilen kişilerin tespiti halinde ile özel araçla giriş çıkışlarının da yasaklandığı belirtildi.