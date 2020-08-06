Telafi eğitim ertelendi mi? Son dakika Konya’da telafi eğitim yapılacak mı?
Son dakika Konya haberleri: Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte pek çok ilde koronavirüs vaka sayılarında hızlı bir artış söz konusu oldu. Salgının hızla yayıldığı iller arasında Konya’da var. Konya’da sokağa çıkma yasağının geleceği iddia edilirken, Konya Valiliğinden 15 Ağustos’ta yapılması planlanan yüz yüze telafi eğitimi konusunda son dakika açıklaması geldi. Peki Konya’da telafi eğitim yapılacak mı? Konya’da yüz yüze telafi eğitim iptal mi edildi? İşte detaylar…
Konya'da yüz yüze telafi eğitim iptal edildi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'en çok koronavirüs vakası olan iller' soralamasında hep ilk üçte çıkan Konya'da yüz yüze telafi eğitimi ertelendi. Valiliğin erteleme kararı sonrası hali hazırda açık bulunan özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde de eğitime ara verildi. Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimizde 15 Ağustos tarihinden itibaren özel okullarda yapılması planlanan yüz yüze telafi eğitimlerinin 31 Ağustos tarihinde tekrar değerlendirilmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir” denildi. Bu karar telafi eğitimlerinin bir ilde ertelenmesine yönelik ilk karar oldu.
Özel öğretim kursları kapandı mı?
Öte yandan valilik kararlarına göre hali hazırda açık bulunan özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde de eğitime ara verildi. Valilik tarafından alınan bir diğer kararda ise Covid-19 pozitif hasta olup, ikametinde kalmasına karar verilen kişilerin tespiti halinde ile özel araçla giriş çıkışlarının da yasaklandığı belirtildi.