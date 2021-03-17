Tel Aviv'de 'çıplak Netanyahu' krizi! Polis alarma geçti

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, bu sabah Tel Aviv'deki Habime Meydanı'ndan geçenler "tuvaletini yapmak için çömelmiş ve çıplak Benyamin Netanyahu" heykeli ile karşılaştı.

Meydandan geçenlerin şaşkın bakışlarına neden olan bronz heykelin etrafı polisler tarafından önce parmaklıklarla çevrildi daha sonra ise kaldırıldı.

Kim tarafından yapıldığı henüz belirlenemeyen sözde 'İsrail Kahramanı' isimli heykelin 6 ton ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

​Netanyahu, 23 Mart'ta yapılacak seçimlere hazırlanırken, heykelin protesto amaçlı yapılmış olabileceği tahmin ediliyor. Zira, hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası olan Netanyahu, geçen yıl çok kez protesto edilmişti. Davaların tarihinin seçimlerden sonraya ertelenmesi de tepki çekmişti.