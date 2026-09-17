Tel Aviv'de alarm! Türkiye'nin Suriye hamlesi resmen çıldırttı!

Türkiye ile Suriye'nin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi ve imzalanan yeni mutabakatlar, çocuk katili İsrail'de büyük endişeye yol açtı.

İsrail merkezli basını kuruluşu The Jerusalem Post, Türkiye'nin yakın dönemde Suriye ile sürdürdüğü işbirlikleri gündemine aldı. Suriye'nin resmi devlet haber ajansı SANA'ya dayandırılan haberde Suriye ile Türkiye'nin 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE-SURİYE YAKINLAŞMASI İSRAİL'İ KORKUTTU

İsrail'in Suriye-Türkiye yakınlaşmasından rahatsız olduğunu belirten Tel Aviv basını, yayımladığı haber başlığında "Suriye, Türkiye ile bağlarını güçlendirmeye devam ediyor ve bu durum İsrail'de endişeye yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Türkiye ile ekonomik ve diplomatik ilişkilerini genişletmek istediğini yazan İsrail basını, Şam'ın büyük altyapı projeleri de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yatırımlar çekmek istediğini aktardı.

TEL AVİV'E "YAKINDAN TAKİP EDİN" UYARISI

Tel Aviv basınına göre, Şam ile Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, Türkiye'yi tehdit olarak gören İsrail'in de yakından takip ettiği bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Pazar günü Şam'da bir araya gelerek verdiği mesajlara dikkati çeken İsrail basını haberinde, Türkiye'nin, Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açan ilk ülkeler arasında olduğunu hatırlattı.

"Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler hızla gelişti" ifadelerine yer verilen haberde, Türkiye ve Suriye'nin ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarmak istediğine ve iki ülkenin çok sayıda anlaşma ve mutabakata imza attığına değinildi.

SURİYE İLE KIBRIS ARASINA KABLO HATTI DÖŞENECEK

Suriye'nin Tartus ile Kıbrıs arasında denizaltı kablosu döşeneceğini de gündeme alan Tel Aviv basını, haberinde, "Suriye, Avrupa ve Doğu Akdeniz'e açılıyor. İletişim Bakanlığı, Tartus ile Kıbrıs arasında Ebla denizaltı kablosu için bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Suriye'nin telekomünikasyon şirketi, Kıbrıs'ın Cyta ve ABD merkezli UNIFI Communications'ın ortaklaşa yürüttüğü projenin 2028 yılının başlarında hizmete girmesi bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

SURİYE DÜNYAYA AÇILIYOR

İsrail basınına göre, genel olarak bu anlaşmalar, Şam yönetiminin yıllardır süren izolasyonu aşarak Suriye ekonomisini yeniden canlandırmayı ve ülkeyi Türkiye, Avrupa ile uluslararası pazarlara daha fazla bağlamayı hedeflediğini ortaya koyuyor.