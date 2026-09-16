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Ekonomi Türkiye'nin en zengini Feridun Geçgel, servetinin neredeyse yarısını kaybetti
Ekonomi

Türkiye'nin en zengini Feridun Geçgel, servetinin neredeyse yarısını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Türkiye'nin en zengini Feridun Geçgel, servetinin neredeyse yarısını kaybetti

5,3 milyar dolarlık servetiyle 'Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları' sıralamasında zirveye yerleşen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, servetinin neredeyse yarısını kaybetti. Geçgel'in varlıklarının toplam değeri 3,2 milyar dolara kadar geriledi.

Haziran ayında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanları listesinde ilk sıraya yükselen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, şirket hisselerinde yaşanan değer kayıplarıyla birlikte büyük bir finansal gerileme yaşadı.

Borsa İstanbul'da Astor Enerji hisselerinde meydana gelen sert düşüş dalgası, şirket patronunun kişisel varlıklarını da doğrudan etkiledi.

Son değer kayıplarının ardından Geçgel’in toplam serveti 3,2 milyar dolara kadar gerileyerek üç ay içinde neredeyse yarı yarıya eridi.

 

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesine giren Feridun Geçgel, şirketteki paylarını kardeşi Enver Geçgel'e devretmişti.

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