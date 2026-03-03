İsrail'de Türk gazeteciler gözaltına alındı! Tepkiler çığ gibi geldi

Orta Doğu’yu adeta kan gölüne çeviren İsrail, haber yapan gazetecilere de fırsat vermiyor.

Tel Aviv'de gerilim sürerken, CNN TÜRK'ün canlı yayınına İsrail güvenlik birimleri müdahale etti.

Muhabir Emrah Çakmak ile Kameraman Halil Kahraman, saldırı anında yaşananları ve sivillerin sığınaklara yöneldiği süreci izleyicilere aktarıyordu. İran'ın füze saldırısının hemen sonrasında, halkın sığınaklardan çıkış anlarının ekrana yansıtıldığı sırada yayına müdahale edildi.

Müdahale anında muhabirin, İsrail'de medya üzerindeki kısıtlamalara ve özellikle yabancı basın mensuplarının zaman zaman benzer uygulamalarla karşı karşıya kaldığına vurgu yapıldı. Yayının, bu değerlendirmelerin hemen ardından kesilmesi ise dikkat çekti.

Yayını Siyonist İsrail sansürüne uğrayan CNN TÜRK ekibi, gözaltına alındı.

Gözaltı sonrası Türkiye’den de peş peşe tepki açıklamaları geldi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'de gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'ın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimlerin yapıldığını ve konunun hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."

TÜRKİYE BASIN FEDERASYONU GENEL BAŞKANI BURHAN'DAN AÇIKLAMA

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, İsrail'de görev yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye Basın Federasyonu olarak İsrail'i kınıyoruz. İsrail, Tel Aviv'de yayın yapan CNN Türk ekibinden Emrah Çakmak ve Halil Kahraman'ı gözaltına aldı. İsrail, CNN Türk yayınlarından niye rahatsız oldu? Tel Aviv, neyi saklamaya çalışıyor? Haber yapmak suç değildir! Bu tavır kabul edilemez. Bu bağlamda gazeteci dostlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. İsrail gerçekleri bu şekilde örtemez."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz."