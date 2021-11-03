Tekzip yetmez bunu da yapın! Yalan zincirinin mağdurlarına yol gösteriyoruz

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde bugünkü Cumhuriyet gazetesinin manşeti konu edinildi.

Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşet haberi yerine yalan bir haberinin tekzipini yayınladı. Yalan haberi mahkeme tarafından tespit edilen Cumhuriyet, bu haberi yayınladığı aynı yerden bugün 'Cevap ve düzeltme' başlığı altında bir yazı yayınladı. Yazıda yalan haber yaptığını kabul eden gazete, yargı kararını hatırlattı.



Ali Karahasanoğlu'ndan mağdurlara çağrı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yayında Cumhuriyet gazetesinin 'yalan haber' mağdurlarına seslendi. Yalan haberlerin sadece 'cevap ve düzeltme' başlığı ile yayınlanan bir haberle geçiştirilmemesi gerektiğini belirten Karahasanoğlu, ilgili kurumlara yol gösterek mağduriyet yaşayanların Basın İlan Kurumu'na da şikayet etmesi gerektiğini söyledi. Karahansaoğlu, ayrıca konuyla ilgili yardım isteyen kişi ve kurumlara kendisinin ve Yeni Akit gazetesinin avukatı Ali Paccı'nın bilgilendirme yapabileceğini de sözlerine ekledi.