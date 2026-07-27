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Spor Dünya Kupası’nın eyyamcı hakemi 46 yaşında düdüğünü astı
Spor

Dünya Kupası’nın eyyamcı hakemi 46 yaşında düdüğünü astı

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Dünya Kupası’nın eyyamcı hakemi 46 yaşında düdüğünü astı

Dünya Kupası’nın finalinde İspanya-Arjantin maçına özellikle atanan ve Arjantin’in Dünya Kupası şampiyonu olması için elinden geleni yapan Sloven hakem Slavko Vincic hakemliği bıraktığını açıkladı.

Sloven hakem Slavko Vincic, 46 yaşında hakemlik kariyerini noktaladı.

Slovenya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "ABD'deki Dünya Kupası finalinden bir hafta sonra, Slavko Vincic, dünyanın zirvesinde tarihi hakemlik kariyerini resmen sonlandırdı. 2026 Dünya Kupası finalinden sonra kazandığı şöhretle Slavko Vincic, hakemlik efsaneleri arasına adını yazdırdı." ifadelerini kullandı.

 

DERBİDE DÜDÜK ÇALDI

Vincic, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmiş, kariyerinin son maçında ise Arjantin ile İspanya arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde düdük çalmıştı.

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Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu

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Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu

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Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu

Midtjylland-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Midtjylland-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

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