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Dünya İran'dan Ukrayna'ya sert sözler! Karşılıksız kalmayacak
Dünya

İran'dan Ukrayna'ya sert sözler! Karşılıksız kalmayacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İran'dan Ukrayna'ya sert sözler! Karşılıksız kalmayacak

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Ukrayna’nın Hazar Denizi’nde İran bağlantılı gemileri hedef aldığı açıklamasına sert tepki gösterdi. Azizi, Ukrayna’nın yakında İran’ın hiçbir eylemi karşılıksız bırakmadığını anlayabileceğini söyledi.

İbrahim Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Ukrayna’ya yönelik açıklamalarda bulundu.

Azizi, İran’a karşı düzenlenen saldırıların her zaman bir bedeli olduğunu belirterek Kiev yönetimini uyardı.

İran’a yönelik saldırıların her zaman bir bedeli olduğunu vurgulayan Azizi, ABD ve İsrail’in bu durumun farkında olduğunu belirterek, “Ukrayna yakında İran'ın hiçbir eylemi karşılıksız bırakmadığını anlayabilir.” dedi.

Azizi ayrıca yine Ukrayna’ya atıf yaparak, “Yanlış hesap yapanların listesi uzuyor.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıyı kınamıştı.

Ayrıca Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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