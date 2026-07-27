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Aktüel 3.kattan düştü! Hastaneden taburcu olduğu gün pencereden düştü
Aktüel

3.kattan düştü! Hastaneden taburcu olduğu gün pencereden düştü

Yeniakit Publisher
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3.kattan düştü! Hastaneden taburcu olduğu gün pencereden düştü

Şişli’de yaşayan 43 yaşındaki Ayşe Bilge Ergeneman, annesiyle oturduğu evin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Uyku problemi nedeniyle tedavi gördüğü özel hastaneden aynı sabah taburcu edilen Ergeneman’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Şişli’de hastaneden taburcu edilerek evine dönen Ayşe Bilge Ergeneman, aynı gün 3’üncü kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

 

Olay, dün saat 18.10 sıralarında Fulya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe Bilge Ergeneman, uyku problemi yaşaması üzerine 1 gün önce Şişli’deki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde taburcu edilen Ergeneman, annesiyle yaşadığı eve döndü.

 

Evinin penceresinden düştü

Akşam saatlerinde Ergeneman, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 3’üncü katındaki evin arka penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ergeneman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısıyla, olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ayşe Bilge Ergeneman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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