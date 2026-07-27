  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Flaş Brezilya kararı: Fred'i götürmeye geldi: Samandıra'da büyük deprem etkisi... Biri savaşın, diğeri Orta Çağ’ın tanığı! Fransa’nın iki tarihi alanı UNESCO listesinde Azerbaycan'dan flaş Türkiye kararı: 'Bu iş sadece Kaan'la olmaz' deyip kritik hamleyi yaptılar Dünyada emsali yok: Bulutların üstündeki yaylaya akın ediyorlar! Milyonlarca emeklinin gözü Resmi Gazete'de! Zam farkları ne zaman ödenecek? Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır Alevler iki ülkeyi kuşattı! 330 binden fazla kişi evinden oldu Patnos Devlet Hastanesinde örnek proje
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

#1
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır

Koca, "Diş sıkma (bruksizm), çoğu zaman yalnızca dişleri ilgilendiren bir sorun olarak değerlendirilse de güncel bilimsel veriler bunun çok daha karmaşık bir tablo olduğunu ortaya koyuyor. Stres, sinir sistemi, çene ve boyun kasları arasındaki fonksiyonel ilişki ile kas-iskelet sistemindeki biyomekanik dengesizlikler, diş sıkmanın ortaya çıkmasında ve devam etmesinde önemli rol oynayabiliyor" dedi.

#2
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, diş sıkmanın çoğu zaman buzdağının görünen kısmı olduğunu belirterek, "Diş sıkma tek başına bir hastalık değil, çoğu zaman altta yatan problemlerin dışa yansıyan bir belirtisidir. Sadece diş sıkmayı azaltmaya çalışıp stresi, boyun ve çene kaslarındaki gerginliği, miyofasiyal ağrıları ve postür bozukluklarını göz ardı edersek kalıcı başarı sağlamak zorlaşır" dedi.

#3
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır

Bruksizm tedavisinde ayrıntılı değerlendirmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Koca, "Çene ekleminin hareket açıklığı, çiğneme kasları, boyun ve omuz kuşağı, miyofasiyal tetik noktalar, postür ve gerektiğinde dişlerin kapanış ilişkisi birlikte değerlendirilmelidir. Çünkü çene eklemi, boyun ve omurga birbirini doğrudan etkileyen bir fonksiyonel zincirin parçalarıdır" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır

Tedavinin kişiye özel planlanması gerektiğini belirten Koca, "Manuel terapi ve osteopatik yaklaşımlarla çene, boyun ve omurgadaki hareket kısıtlılıklarının giderilmesi, nöral terapi ile sinir sisteminin düzenleyici mekanizmalarının desteklenmesi, akupunktur, kuru iğneleme, germe ve gevşeme egzersizleri, postür eğitimi ve yaşam tarzı düzenlemeleri uygun hastalarda tedavinin önemli parçalarını oluşturur.

#5
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır

Çiğneme kaslarının aşırı aktivitesi bulunan uygun hastalarda Botoks enjeksiyonları da uygulanabilir" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır

Diş hekimliğinin de tedavinin önemli bir paydaşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koca, gerekli görülen hastalarda oklüzal splint (gece plağı) uygulamasının dişleri korumak ve çene eklemine binen yükü azaltmak açısından faydalı olabileceğini, ancak tek başına her hastada kalıcı çözüm sağlamasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

#7
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır

Prof. Dr. Koca, sabah çene yorgunluğu, baş ağrısı, boyun tutulması, çene ekleminden ses gelmesi veya diş aşınması yaşayan kişilerin yalnızca dişleri açısından değil, kas-iskelet sistemi yönünden de değerlendirilmesi gerektiğini belirterek,

#8
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır

"Kalıcı tedavi için görünen belirtiyi değil, onu ortaya çıkaran nedenleri tedavi etmek gerekir" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Destici: Sanatçı değil! Ne olduğu ortada’ demişti! 53 yaşındaki Gülben Ergen bikinilerini giyip ücretli abonelik başlattı
Gündem

Destici: Sanatçı değil! Ne olduğu ortada’ demişti! 53 yaşındaki Gülben Ergen bikinilerini giyip ücretli abonelik başlattı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Adıyaman’da açtığı anaokulu töreninde halay çeken Gülben Ergen'in başörtülü bir kadın..
Araç sahipleri dikkat! MTV'de son gün yaklaşıyor
Gündem

Araç sahipleri dikkat! MTV'de son gün yaklaşıyor

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde geri sayım başladı. Araç sahiplerinin, gecikme faiziyle karşı karşıya ka..
CHP’li belediyeyi çalışırken görenler şaşırdı: Partideki temizlik işe yaramış!
Gündem

CHP’li belediyeyi çalışırken görenler şaşırdı: Partideki temizlik işe yaramış!

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından Beylikdüzü Belediyesi ekipleri, sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. CHP’li bir belediyeyi..
Ankara'da skandal! CHP'li Büyükşehir'in iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkardı!
Gündem

Ankara'da skandal! CHP'li Büyükşehir'in iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkardı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yürüttüğü hatalı yol çalışması, Başkent'te yaşayan vatandaşları çileden çıkardı. Yıllardır hiçbir sor..
Türkiye'den sonra o ülke de izin vermedi! LGBT temalı kruvaziyer limana alınmadı
Gündem

Türkiye'den sonra o ülke de izin vermedi! LGBT temalı kruvaziyer limana alınmadı

Türkiye'nin ardından Mısır da LGBT temalı kruvaziyer gemisinin limana yanaşmasına izin vermedi. İstanbul ve Kuşadası programı iptal edilen g..
CHP Düzce İl Başkanlığı'nda kapı krizi! Yeni başkan kilitleri kırarak içeri girdi!
Gündem

CHP Düzce İl Başkanlığı'nda kapı krizi! Yeni başkan kilitleri kırarak içeri girdi!

CHP Düzce İl Başkanlığı’na atanan Kenan Akın, kapıların açılmaması üzerine parti binasının kilitlerini kırarak içeri girdi. Göreve başlayan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23