Tekzip şampiyonu Cumhuriyet’in yalanı görüntülerle çürütüldü! 'Randevu var aşı yok' diyenlerin utanması da yok

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan koronavirüs aşıları konuşuldu.

Cumhuriyet'in yalanı çürütüldü

Programda yaptığı yalan haberler sonrası yayınladığı tekziplerle bilinen Cumhuriyet gazetesinin bir yalanı daha ortaya çıkarıldı. Murat Alan, Cumhuriyet'in bugünkü "Randevu var aşı yok" haberinin, canlı yayında aşı programına girerek yalan olduğunu ispatladı.