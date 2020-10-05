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Spor Tekvandoda olimpiyat elemelerinin yeni programı belli oldu
Spor

Tekvandoda olimpiyat elemelerinin yeni programı belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:12:06 -
Tekvandoda olimpiyat elemelerinin yeni programı belli oldu

ANKARA (AA) - Tekvandoda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan olimpiyat elemelerinin yeni programı belli oldu.

Avrupa Tekvando Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyatları Tekvando Avrupa Kıta Elemesi, 30-31 Ocak 2021 tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek.

Daha önce sırasıyla İtalya'nın Milano ve Rusya'nın Moskova şehirlerinde düzenlenmesi planlanan elemeler, pandemi nedeniyle yapılamamıştı.

Tekvando branşında kadınlarda 4 kotanın tamamını kazanmayı başaran Türkiye, kurallar gereği Sofya'da 2 erkek sporcuyla olimpiyat kotası arayacak.

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