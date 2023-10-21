Tekstilin geleceği markalaşmaya bağlı

Gaziantep Genç İş İnsanları (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde düzenlenen, “Tekstilde Sürdürülebilir Gelecek” başlıklı panelin açılışında konuştu.

Gaziantep’in güçlü bir tekstil ve ihracat kenti olduğunu vurgulayan Koçer, Dünyanın en büyük 5’inci tekstil ihracatçısı konumunda bulunan Türkiye’nin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden Gaziantep’te böyle bir panelin düzenlenmesinin çok anlamlı ve değerli olduğunu belirtti.

Markalaşma önemli

Sözlerine, tekstil sektörünün sürdürülebilir geleceğinin ve ülkemizin dünyada hak ettiği yere gelmesinin bir paradigma değişimi gerektirdiğini belirterek tekstilin geleceğinin markalaşmadan geçtiğini hatırlattı. Koçer, “Yeni nesil ham maddelerin, yenilikçi üretim çözümlerinin, karbon nötr olma hedefleri ve döngüselliğin merkezde olduğu bir dünyada var olabilmek, değer üretmek artık bilindik paradigmaları bir kenara bırakmayı gerektiriyor.

Sürdürülebilirlik vurgusu

Geldiğimiz noktada, sürdürülebilirliğe bakış bir zorunluluktan öte gereklilik olmalıdır. Yasalar, yaptırımlar için değil ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda dünyaya değer katmak için çalışmalıyız." dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak ise, konuşmasında sürdürülebilirliğin uluslararası rekabet açısından önemine vurgu yaptı.

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